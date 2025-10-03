Цей напій справжній порятунок від раку та проблем із серцем

Підтримати здоров'я серця та навіть захистити організм від раку допоможе гранат та гранатовий сік. За результатами досліджень вчені виявили, що гранатовий сік допомагає зменшити ризик появи бляшок в артеріях.

Фрукт та його сік, як пише видання Express допомагають зменшити оксидативний стрес, стимулювати вироблення оксиду азоту та зупинити окиснення потенційно шкідливого холестерину ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності).

За словами доктора наук, професора біохімії Техніону в Ізраїльському технологічному інституті Майкла Авірама, антиоксиданти, що містяться в гранатах, можуть допомогти запобігти утворенню бляшок в артеріях і навіть зменшити існуючі відкладення. Інші дослідження довели, що гранатовий сік може покращити кровообіг і запобігти затвердінню артерій, що є вирішальним фактором для запобігання серцевим захворюванням.

Також антиоксиданти, що містяться в гранатах, можуть допомогти зменшити запалення, що покращує стан артерій.

Гранати багаті на антиоксиданти, включаючи таніни, флавоноїди та антоціани, які захищають клітини від пошкоджень. Ці антиоксиданти можуть допомогти запобігти пошкодженню ДНК та відновити його, потенційно знижуючи ризик раку.

Гранати можуть допомогти запобігти потовщенню артерій та утворенню бляшок, сприяючи здоровому кровотоку. Вони також можуть допомогти знизити кров'яний тиск, що є ключовим фактором для підтримки здоров'я серця.

Однак лікарі попереджають, що гранати та гранатовий сік можуть уповільнювати здатність печінки обробляти певні ліки, зокрема статини, що застосовують для зниження рівня холестерину.

Також гранати можуть потенційно перешкоджати дії варфарину, препарату для розрідження крові — знижуючи його ефективність і збільшуючи ризик утворення тромбів. Тому, як пише видання, завжди варто проконсультуватися з лікарем, перш ніж додавати фрукт до свого раціону.

До того ж гранатовий сік містить натуральні цукри, а його вживання може призвести до швидкого підвищення рівня цукру в крові. Тому людям з діабетом або проблемами з нирками варто вживати його обережно.

