Это напиток настоящее спасение от рака и проблем с сердцем
НОВОСТИ

Это напиток настоящее спасение от рака и проблем с сердцем

Ученые назвали напиток, который снизит риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний

3 октября 2025, 00:09
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Поддержать здоровье сердца и даже защитить организм от рака поможет гранат и гранатовый сок. По результатам исследований ученые обнаружили, что гранатовый сок помогает снизить риск появления бляшек в артериях.

Это напиток настоящее спасение от рака и проблем с сердцем

Гранат. Иллюстративное фото

Фрукт и его сок, как пишет издание Express, помогают уменьшить оксидативный стресс, стимулировать выработку оксида азота и остановить окисление потенциально вредного холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности).

По словам доктора наук, профессора биохимии Техниона в Израильском технологическом институте Майкла Авирама, содержащиеся в гранатах антиоксиданты могут помочь предотвратить образование бляшек в артериях и даже уменьшить существующие отложения. Другие исследования доказали, что гранатовый сок может улучшить кровообращение и предотвратить отверждение артерий, что является решающим фактором для предотвращения сердечных заболеваний.

Также антиоксиданты, содержащиеся в гранатах, могут помочь снизить воспаление, что улучшает состояние артерий.

Гранаты богаты антиоксидантами, включая танины, флавоноиды и антоцианы, защищающие клетки от повреждений. Эти антиоксиданты могут помочь предотвратить повреждение ДНК и восстановить его, потенциально снижая риск рака.

Гранаты могут помочь предотвратить утолщение артерий и образование бляшек, способствуя здоровому кровотоку. Они могут помочь снизить кровяное давление, что является ключевым фактором для поддержания здоровья сердца.

Однако врачи предупреждают, что гранаты и гранатовый сок могут замедлять способность печени обрабатывать лекарства, в частности статины, применяющие для снижения уровня холестерина.

Также гранаты могут потенциально препятствовать действию варфарина, препарата для разжижения крови – снижая его эффективность и увеличивая риск образования тромбов. Поэтому, как пишет издание, всегда следует проконсультироваться с врачом, прежде чем добавлять фрукт в свой рацион.

К тому же гранатовый сок содержит натуральные сахара, а его употребление может привести к быстрому повышению уровня сахара в крови. Поэтому людям с диабетом или проблемами с почками следует употреблять его осторожно.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты называют настоящей "антираковой" бомбой.



Источник: https://www.express.co.uk/life-style/food/2113253/red-drink-clears-out-arteries-helps-prevent-most-heart-problems
