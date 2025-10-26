Цей простий тест за одну хвилину може показати, як довго ви проживете

Якщо ви хочете дізнатися, наскільки ви у формі для свого віку, то не обов’язково бігти до спортзалу чи витрачати гроші на фітнес-трекери. Усе, що потрібно, це стілець і одна хвилина. Дослідження показує, що простий тест "встати й сісти за одну хвилину" (1MSTS) може дати уявлення не лише про вашу фізичну форму, а й про потенційну тривалість життя.

Простий тест на здоров'я. Фото: freepik

Суть тесту, який може передбачити тривалість вашого життя проста, ви сідаєте на стілець і за одну хвилину рахуєте, скільки разів зможете повністю встати й знову сісти, не допомагаючи собі руками. Цей метод, на перший погляд може здатися простим, однак є клінічно визнаним способом оцінки функціонального стану серцево-судинної, дихальної та м’язової системи.

Пульмонолог і консультант із респіраторної медицини доктор Рікардо Хосе пояснив, що цей тест "відображає сукупну функцію легень, серцево-судинної системи та скелетних м’язів", тому може бути корисним навіть у клінічних умовах, коли складніше тестування неможливе.

Як правильно виконати тест 1MSTS:

- Поставте стілець без підлокітників спинкою до стіни.

- Сядьте, поставивши ноги рівно на підлогу, а коліна зігнувши під кутом 90°.

- Запустіть таймер на одну хвилину.

- Повністю вставайте і знову сідайте стільки разів, скільки зможете, не допомагаючи руками.

- Порахуйте, скільки повторень зробили.

Фахівці застерігають, що не варто проводити тест, якщо ви почуваєтесь погано, маєте проблеми з серцем, м’язами чи суглобами, або перебуваєте під дією алкоголю чи ліків. Також припиніть вправу, якщо відчуєте біль у грудях, запаморочення чи сильну задишку.

Як зрозуміти результати тесту

Згідно з масштабним швейцарським дослідженням, опублікованим у Міжнародному журналі громадського здоров’я, медіана повторень тесту 1MSTS залежить від віку.

Результати тесту 1MSTS:

- 20–29 років: чоловіки — 50, жінки — 47

- 30–39 років: чоловіки — 47, жінки — 45

- 40–49 років: чоловіки — 45, жінки — 41

- 50–59 років: чоловіки — 42, жінки — 39

- 60–69 років: чоловіки — 37, жінки — 34

- 70–79 років: чоловіки — 32, жінки — 30

Консультант-геріатр Джагдіп Дхесі пояснила, як можна інтерпретувати показники тесту 1MSTS. Якщо ваш результат значно нижчий за середній для вашої вікової групи, це може бути сигналом, що настав час переглянути спосіб життя.

"Результати тесту “сісти-встати” можуть показати, наскільки ви ризикуєте втратити незалежність у старшому віці. Проведення таких тестів вдома допомагає вам побачити, де ви знаходитесь порівняно з іншими людьми вашого віку", — зауважила Дхесі

Таким чином, що менше повторень ви можете зробити, то вищий ризик скорочення тривалості життя. Проте дослідники вказують, що результат можна покращити завдяки регулярним вправам, ходьбі, правильному харчуванню та активному способу життя.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені визначили максимальний вік, до якого можуть дожити люди.

Також "Коментарі" писали, що вчені розкрили причину, чому жінки живуть довше за чоловіків.