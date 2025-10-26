Этот простой тест за одну минуту может показать, как долго вы проживете

Если вы хотите узнать, насколько вы в форме для своего возраста, то не обязательно бежать в спортзал или тратить деньги на фитнес-трекеры. Все, что нужно, это стул и одна минута. Исследование показывает, что простой тест "встать и сесть за одну минуту" (1MSTS) может дать представление не только о вашей физической форме, но и о потенциальной продолжительности жизни.

Простой тест на здоровья. Фото: freepik

Суть теста, который может предсказать продолжительность вашей жизни проста, вы садитесь на стул и за одну минуту считаете, сколько раз сможете полностью встать и снова сесть, не помогая себе руками. Этот метод, на первый взгляд, может показаться простым, однако является клинически признанным способом оценки функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной системы.

Пульмонолог и консультант по респираторной медицине доктор Рикардо Хосе пояснил, что этот тест "отражает совокупную функцию легких, сердечно-сосудистой системы и скелетных мышц", поэтому может быть полезен даже в клинических условиях, когда более сложное тестирование невозможно.

Как правильно выполнить тест 1MSTS:

— Поставьте стул без подлокотников спинкой к стене.

— Сядьте, поставив ноги ровно на пол, а колени согнув под углом 90°.

— Запустите таймер на одну минуту.

— Полностью вставайте и снова садитесь столько раз, сколько сможете, не помогая руками.

— Посчитайте, сколько повторений сделали.

Специалисты предостерегают, что не стоит проводить тест, если вы чувствуете себя плохо, имеете проблемы с сердцем, мышцами или суставами, или находитесь под действием алкоголя или лекарства. Также прекратите упражнение, если почувствуете боль в груди, головокружение или сильную одышку.

Как понять результаты теста

Согласно масштабному швейцарскому исследованию, опубликованному в Международном журнале общественного здоровья, медиана повторений теста 1MSTS зависит от возраста.

Результаты теста 1MSTS:

— 20–29 лет: мужчины – 50, женщины – 47

— 30-39 лет: мужчины — 47, женщины — 45

— 40-49 лет: мужчины — 45, женщины — 41

— 50-59 лет: мужчины — 42, женщины — 39

— 60-69 лет: мужчины — 37, женщины — 34

— 70-79 лет: мужчины — 32, женщины — 30

Консультант-гериатр Джагдип Дхеси объяснила, как можно интерпретировать показатели теста 1MSTS. Если ваш результат значительно ниже среднего для вашей возрастной группы, это может быть сигналом, что пора просмотреть образ жизни.

"Результаты теста "сесть-встать" могут показать, насколько вы рискуете потерять независимость в старшем возрасте. Проведение таких тестов дома помогает вам увидеть, где вы находитесь по сравнению с другими людьми вашего возраста", — отметила Дхеси.

Таким образом, чем меньше повторений вы можете сделать, тем выше риск сокращения продолжительности жизни. Однако исследователи указывают, что результат можно улучшить благодаря регулярным упражнениям, ходьбе, правильному питанию и активному образу жизни.

