Врачи назвали 3 витамина, которые помогают жить дольше

Стремление к долголетию стало одним из главных трендов современности. В соцсетях существуют тысячи советов, "волшебных" добавок и диет, которые якобы дарят молодость. Но большинство из них не имеют никакого научного подтверждения. Медики же подчеркивают, что настоящий секрет долгой жизни заключается не в "чудо-капсулах", а в комплексном подходе к здоровью, где ключевую роль играют три жизненно важных витамина — B12, D и Омега-3.

3 витамина для долгой жизни. Фото из открытых источников

Витамин B12

B12 – один из важнейших микроэлементов для работы нервной системы, мозга и кровообращения. Его недостаток часто встречается у людей постарше, а также у вегетарианцев и веганов, ведь этот витамин преимущественно содержится в продуктах животного происхождения: рыба, мясо, яйца, молочные продукты, обогащенные злаки.

По данным Национального института здоровья США (NIH), дефицит B12 может приводить к усталости, анемии, проблемам с памятью, покалыванию в конечностях и к ухудшению фертильности. Исследование, опубликованное в Annals of Neurology (2025), выявило, что люди с низким уровнем B12 имеют более высокий риск деменции и инсульта.

"B12 помогает предотвращать атрофию мозга, поддерживает миелиновую оболочку нервов и замедляет возрастное снижение когнитивных функций", — объясняет диетолог Мишель Саари.

Витамин D

Его называют "витамином солнца", ведь организм производит его под действием ультрафиолета. Витамин D поддерживает кости, иммунитет и сердце, а также оказывает влияние на настроение. Осенью и зимой, когда светового дня мало, дефицит D наблюдается у большинства взрослых, в том числе до 75% среди людей старше 65 лет.

Основные источники витамина D – это лосось, тунец, яичные желтки, грибы и обогащенные злаковые продукты. Его недостаток может проявляться болью в суставах, слабостью, выпадением волос и склонностью к простудам.

Исследование, опубликованное в Engineering Journal (2024), показало, что достаточный уровень D помогает снизить артериальное давление, уровень холестерина и риск инфаркта. American Journal of Clinical Nutrition указывает, что этот витамин замедляет биологическое старение клеток и уменьшает риск возрастных заболеваний.

Омега-3

Омега-3 жирные кислоты – еще один "суперингредиент" долголетия. Они оказывают сильное противовоспалительное действие, поддерживают сердце, мозг и суставы. Их главные источники – это жирная рыба (лосось, сардины), семена льна, грецкие орехи, чиа.

Доктор Тунч Тиряки, основатель Лондонского Института регенеративной медицины, отмечает, что Омега-3 борются с хроническим воспалением, которые являются главным врагом здорового старения. Исследование Nature Aging показало, что регулярное употребление Омега-3 замедляет биологическое старение на 3-4 месяца в течение трех лет. Эффект усиливается, если сочетать омега-3 с витамином D и физической активностью.

Также ученые отмечают, что эти кислоты снижают риск некоторых видов рака, в частности, толстой кишки, легких и печени, а еще способствуют лучшей концентрации и памяти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что врачи назвали "суперпродукт", который снизит АД и холестерин.

Также "Комментарии" писали о простом тесте на одну минуту может показать, как долго вы проживете.