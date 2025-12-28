Вчені б’ють на сполох: ранкова звичка, яка щодня руйнує ваше серце

Щоранку ми робимо багато звичних справ, навіть не замислюючись про їхній вплив на здоров’я. Однак нове дослідження Гарвардської медичної школи показало: одна з найпоширеніших ранкових звичок може серйозно шкодити серцю.

Що вранці шкодить серцю: лікарі назвали небезпечну звичку

Мова йде про ранкову каву на голодний шлунок. Вчені встановили, що у людей, які п’ють каву натщесерце, значно підвищується рівень кортизолу — гормону стресу, який може провокувати артеріальний тиск та прискорене серцебиття. За статистикою, регулярне споживання кави без сніданку збільшує ризик серцево-судинних проблем на 15–20% у людей старше 35 років.

Лікарі радять:

Починати день зі склянки води або легкого сніданку перед кавою;

Уникати кави натщесерце більше ніж один раз на тиждень;

Контролювати власний тиск, особливо якщо у вас вже є серцеві проблеми.

Крім того, дослідження показало, що ранковий стрес у поєднанні з кавою може збільшити ризик утворення тромбів. “Навіть у людей без серйозних проблем з серцем спостерігалося підвищення артеріального тиску та порушення ритму серця”, — попереджають кардіологи.

Тому, перш ніж брати в руки чашку ранкової кави, задумайтеся: можливо, ваше серце потребує трохи більш м’якого старту дня. Нехай сніданок стане вашим щитом проти серцевих ризиків!

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, які продукти варто частіше вживати для поповнення організму магнєм, який, власне, дуже важливий для серця.

Також "Коментарі" писали, які злаки допоможуть знизити тиск. Вони забезпечують організм необхідними мікроелементами, покращують обмін речовин і сприяють зниженню ризику серцево-судинних захворювань.