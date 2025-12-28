logo

Ученые бьют тревогу: утренняя привычка, которая ежедневно разрушает ваше сердце
Ученые бьют тревогу: утренняя привычка, которая ежедневно разрушает ваше сердце

Каждое утро большинство людей совершают одно невинное деяние, но оно может повышать риск сердечных заболеваний. Врачи и ученые дают неожиданные советы по защите сердца.

28 декабря 2025, 22:26
Автор:
Каждое утро мы делаем много привычных дел, даже не задумываясь об их влиянии на здоровье. Однако новое исследование Гарвардской медицинской школы показало: одна из самых распространенных утренних привычек может серьезно вредить сердцу .

Ученые бьют тревогу: утренняя привычка, которая ежедневно разрушает ваше сердце

Что утром вредит сердцу: врачи назвали опасную привычку

Речь идет о утреннем кофе на голодный желудок . Ученые установили, что у людей, пьющих кофе натощак значительно повышается уровень кортизола — гормона стресса, который может провоцировать артериальное давление и учащенное сердцебиение . По статистике, регулярное потребление кофе без завтрака увеличивает риск сердечно-сосудистых проблем на 15–20% у людей старше 35 лет .

Врачи советуют:

  • Начинать день со стакана воды или лёгкого завтрака перед кофе;

  • Избегать кофе натощак больше одного раза в неделю;

  • Контролировать собственное давление, особенно если у вас уже есть сердечные проблемы.

Кроме того, исследование показало, что утренний стресс в сочетании с кофе может увеличить риск образования тромбов. "Даже у людей без серьезных проблем с сердцем наблюдалось повышение АД и нарушение ритма сердца", — предупреждают кардиологи.

Поэтому, прежде чем брать в руки чашку утреннего кофе, задумайтесь: возможно, ваше сердце нуждается в более мягком старте дня. Пусть завтрак станет вашим щитом против сердечных рисков!

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , какие продукты следует чаще употреблять для пополнения организма магнемом, который, собственно, очень важен для сердца.

Также "Комментарии" писали, какие злаки помогут снизить давление . Они снабжают организм необходимыми микроэлементами, улучшают обмен веществ и способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.



