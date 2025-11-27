Ці продукти допоможуть знизити високий артеріальний тиск

Однією з ключових умов збереження здоров’я серця та судин лікарі називають необхідність контролювати артеріальний тиск. У цьому допоможе фізична активність, зменшення споживання натрію та перегляд раціону.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Зокрема, суттєво знизити ризик гіпертонії допоможе регулярне вживання цільнозернових злаків:

Вівсянка. Овес містить бета-глюкан — розчинну клітковину, яка сприяє зниженню рівня холестерину та артеріального тиску. Дослідження показують, що щоденне споживання 2/3–1 чашки вівсянки може знизити систолічний тиск на 2-3 мм рт. ст. Особливий ефект показує заміна у щоденному раціоні рафінованих зерен на овес.

Вівсяні висівки. Продукт містить ще більше бета-глюкану, а також магній і калій — мінерали, які регулюють судинний тонус. Половина чашки вівсяних висівок забезпечує понад 14 г клітковини, що позитивно впливає на серцево-судинну систему. Висівки можна додавати до йогурту, смузі або використовувати як основу для каші.

Кіноа. Продукт багатий на білок, магній, калій та антиоксиданти. Не містить глютену, легко засвоюється і має низький глікемічний індекс. Регулярне споживання кіноа сприяє зниженню запалення та покращенню еластичності судин. Це допомагає контролювати артеріальний тиск.

Коричневий рис — зберігає оболонку, багату на клітковину, магній і фітонутрієнти. Продукт допомагає стабілізувати рівень глюкози в крові та зменшує навантаження на серце. Його варто включати до раціону замість оброблених зернових продуктів.

Гречка — містить рутин. Це антиоксидант, що зміцнює капіляри та знижує ризик тромбозу. Продукт багатий на магній, який сприяє розслабленню судин. Гречка легко готується, не містить глютену і підходить для людей з чутливим травленням.

Цільнозерновий хліб - джерело складних вуглеводів, клітковини та вітамінів групи B. Він допомагає підтримувати стабільний рівень енергії та сприяє нормалізації тиску. Важливо обирати варіанти без доданого цукру та з низьким вмістом натрію.

Вказані злаки є основою дієти DASH, рекомендованої для людей з гіпертонією. Вони забезпечують організм необхідними мікроелементами, покращують обмін речовин і сприяють зниженню ризику серцево-судинних захворювань.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який продукт корисніший для здоров'я серця — яйця чи сир.



