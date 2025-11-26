Яйця чи сир: який продукт корисніший для здоров'я серця

У контексті здоров’я серця яйця та сир мають свої переваги й недоліки. Ці продукти багаті на білок, вітаміни та мінерали, однак їхній вплив на серцево-судинну систему суттєво відрізняється.

Яйця — джерело білка, вітамінів A, D, B12, фолієвої кислоти та антиоксидантів. Продукт містить холін, який підтримує роботу мозку та нервової системи. Однак суперечки щодо користі яєць викликає високий рівень холестерину — близько 207 мг в одному великому яйці. Деякі дослідження доводять, що помірне споживання яєць не обов’язково підвищує ризик серцевих захворювань у здорових людей. Однак людям з підвищеним рівнем холестерину або спадковими факторами ризику рекомендують обмежити споживання до одного яйця на день або навіть менше.

Сир, особливо твердий, має високу концентрацію кальцію, фосфору, цинку та вітаміну A. Він також є джерелом білка та корисних жирів, однак містить значно більше насичених жирів і натрію, ніж яйця. Наприклад, порція чедеру (30 г) містить близько 180 мг натрію та 9 г жиру, з яких понад половина — насичені. Це може сприяти підвищенню артеріального тиску та рівня "поганого" холестерину LDL, що негативно впливає на серце.

Альтернативою твердим сирами називають нежирний сир, зокрема кисломолочний. Він має менше насичених жирів і холестерину, а також більше кальцію. Пів склянки 2% кисломолочного сиру містить лише 1,2 г насичених жирів і 12 мг холестерину. Такий склад більш безпечний для серця. Однак ризик може виникати через вміст натрію — у складі деяких сирів понад 300 мг на порцію, що є ризиком для людей з гіпертонією.

Для здоров’я серця радять обирати нежирний сир, а не яйця завдяки нижчому вмісту насичених жирів і холестерину. Водночас яйця залишаються корисним джерелом поживних речовин, якщо їх споживати помірно.

