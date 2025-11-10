Вчені назвали вік, коли артеріальний тиск починає “вбивати” серце

Вчені виявили небезпечний зв'язок між високим артеріальним тиском та захворюваннями серця.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Зазначається, що навіть незначне підвищення артеріального тиску у 30 років може призвести до серцевого нападу чи інсульту у старшому віці, пише видання Independent.

Старший автор дослідження та доцент UCL доктор Габі Каптур пояснив, що невелике, постійне підвищення артеріального тиску в дорослому віці, навіть якщо у людини “нормальний, але трохи підвищений” показник, може непомітно пошкоджувати серце задовго до появи симптомів.

Лікарі попереджають, що довічний контроль артеріального тиску — це інвестиція в те, наскільки добре старіє серце.

“Дослідження показало, що кожне підвищення систолічного артеріального тиску на 10 пунктів у віці від 36 до 69 років зменшує серцевий кровотік до 6% у віці 77 років, тоді як підвищення між 43 і 63 роками може зменшити його до 12%. Дослідження показало, що кожне зниження кровотоку на 1% було пов'язане з підвищенням ризику серйозної серцевої події на 3%”, — пише видання.

Пацієнтам рекомендують лікування, якщо систолічний артеріальний тиск досягає 140 або 130 для людей із серцево-судинними захворюваннями. Однак дослідники переконані, що підтримка його нижче 120 може краще захистити серце.

Лікарі також назвали характерні симптоми серцевого нападу:

біль у грудях – відчуття тиску, тяжкості, стиснення або здавлювання в грудях,

біль в інших частинах тіла – ніби поширюється від грудей до рук (зазвичай лівої руки, але може торкнутися обох рук), щелепи, шиї, спини та живота,

відчуття запаморочення,

пітливість,

задишка,

нудота або блювання,

непереборне відчуття тривоги (схоже на панічну атаку),

кашель або хрипи.

Лікарі називають високий артеріальний тиск тихим вбивцею, тому що зазвичай протікає безсимптомно і з віком призводить до серйозних захворювань.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що швидше “вбиває” серце — вакцинація чи інфікування Covid.



