Ученые назвали возраст, когда высокое артериальное давление начинает "убивать" сердце

Ученые обнаружили опасную связь между высоким артериальным давлением и заболеваниями сердца.
Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото
Отмечается, что даже незначительное повышение артериального давления в 30 лет может привести к сердечному приступу или инсульту в старшем возрасте, пишет издание Independent.
Старший автор исследования и доцент UCL доктор Габи Каптур объяснил, что небольшое, постоянное повышение артериального давления во взрослом возрасте, даже если у человека "нормальный, но немного повышен" показатель, может незаметно повреждать сердце задолго до появления симптомов.
Врачи предупреждают, что пожизненный контроль артериального давления – это инвестиция в то, насколько хорошо стареет сердце.
Пациентам рекомендуют лечение, если систолическое артериальное давление достигает 140 или 130 для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако исследователи убеждены, что поддержка ниже 120 может лучше защитить сердце.
Врачи также назвали характерные симптомы сердечного приступа:
боль в груди – ощущение давления, тяжести, сжатия или сдавливания в груди,
боль в других частях тела – будто распространяется от груди в руки (обычно левой руки, но может коснуться обеих рук), челюсти, шеи, спины и живота,
ощущение головокружения,
потливость,
одышка,
тошнота или рвота,
непреодолимое чувство тревоги (похоже на паническую атаку),
кашель или хрипы.
Врачи называют высокое артериальное давление тихим убийцей, потому что обычно протекает бессимптомно и с возрастом приводит к серьезным заболеваниям.
