Ученые назвали возраст, когда высокое артериальное давление начинает "убивать" сердце

Ученые обнаружили опасную связь между высоким артериальным давлением и заболеваниями сердца.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Отмечается, что даже незначительное повышение артериального давления в 30 лет может привести к сердечному приступу или инсульту в старшем возрасте, пишет издание Independent.

Старший автор исследования и доцент UCL доктор Габи Каптур объяснил, что небольшое, постоянное повышение артериального давления во взрослом возрасте, даже если у человека "нормальный, но немного повышен" показатель, может незаметно повреждать сердце задолго до появления симптомов.

Врачи предупреждают, что пожизненный контроль артериального давления – это инвестиция в то, насколько хорошо стареет сердце.

"Исследование показало, что каждое повышение систолического артериального давления на 10 пунктов в возрасте от 36 до 69 лет уменьшает сердечный кровоток до 6% в возрасте 77 лет, тогда как повышение между 43 и 63 годами может снизить его до 12%. Исследование показало, что каждое снижение кровотока на 1% связано с повышением риска серьезного сердечного события на 3%”, — пишет издание.

Пациентам рекомендуют лечение, если систолическое артериальное давление достигает 140 или 130 для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако исследователи убеждены, что поддержка ниже 120 может лучше защитить сердце.

Врачи также назвали характерные симптомы сердечного приступа:

боль в груди – ощущение давления, тяжести, сжатия или сдавливания в груди,

боль в других частях тела – будто распространяется от груди в руки (обычно левой руки, но может коснуться обеих рук), челюсти, шеи, спины и живота,

ощущение головокружения,

потливость,

одышка,

тошнота или рвота,

непреодолимое чувство тревоги (похоже на паническую атаку),

кашель или хрипы.

Врачи называют высокое артериальное давление тихим убийцей, потому что обычно протекает бессимптомно и с возрастом приводит к серьезным заболеваниям.

