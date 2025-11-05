Вірус Covid чи вакцинація: вчені з'ясували, що швидше “вбиває” серце

Covid не відступає — ефективним засобом проти хвороби лікарі називають вакцинацію. Однак дослідники з'ясували, що щеплення впливає на стан серця — призводить до серйозних захворювань. Небезпечний для серця і сам вірус.

COVID-19. Ілюстративне фото

Дослідники, за результатами великого дослідження, заявили, що ризики після зараження вірусом “тривали набагато довше” порівняно з періодом після вакцинації. Зазначається, що вакцина Pfizer-BioNTech проти Covid -19 викликає у дітей та молоді набагато менше проблем, ніж сам вірус, пише видання Express.

“Під час пандемії з'явився зв'язок між вакциною проти Covid-19 та підвищеним ризиком міокардиту, запалення серцевого м'яза, та перикардиту, запалення оболонки серця. У більшості пацієнтів, у яких розвинулися симптоми, це сталося протягом тижня після щеплення, причому випадки частіше зустрічаються у молодих чоловіків віком до 25 років”, — пише видання.

Під час нового дослідження вчені аналізували ризик рідкісних ускладнень, таких як тромбоцитопенія, або низький рівень тромбоцитів у крові, утворення тромбів у кровоносних судинах, відомих як артеріальний та венозний тромбоз, а також міокардит та перикардит.

Дослідники, як пише видання, виявили, що молодь має вищий ризик розвитку цих захворювань протягом 12 місяців після встановлення діагнозу Covid-19.

Ризик міокардиту або перикардиту був вищим протягом чотирьох тижнів після вакцинації, хоча дослідники заявили, що ризик їх розвитку був “суттєво нижчим”, ніж ризик після інфікування вірусом.

Доктор Алексія Сампрі з Кембриджського університету пояснила: дослідження показало, що діти та молодь частіше мали проблеми із серцем, судинами або запальними захворюваннями після інфікування Covid -19, ніж після вакцинації, а ризики після інфікування тривали набагато довше.

