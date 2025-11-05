logo

Вирус Covid или вакцинация: ученые выяснили, что быстрее "убивает" сердце


Вирус Covid или вакцинация: ученые выяснили, что быстрее "убивает" сердце

Что вреднее для сердца – вакцина или инфицирование Covid

5 ноября 2025, 22:59
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Covid не отступает – эффективным средством против болезни врачи называют вакцинацию. Однако исследователи выяснили, что прививка влияет на состояние сердца – приводит к серьезным заболеваниям. Опасен для сердца и сам вирус.

Вирус Covid или вакцинация: ученые выяснили, что быстрее "убивает" сердце

COVID-19. Иллюстративное фото

Исследователи, по результатам обширного исследования, заявили, что риски после заражения вирусом "длились гораздо дольше" по сравнению с периодом после вакцинации. Отмечается, что вакцина Pfizer-BioNTech против Covid-19 вызывает у детей и молодежи гораздо меньше проблем, чем сам вирус, пишет издание Express.

"Во время пандемии появилась связь между вакциной против Covid-19 и повышенным риском миокардита, воспаление сердечной мышцы и перикардита, воспаление оболочки сердца. У большинства пациентов, у которых развились симптомы, это произошло в течение недели после прививки, причем случаи чаще встречаются у молодых мужчин до 25 лет”, — пишет издание.

В ходе нового исследования ученые анализировали риск редких осложнений, таких как тромбоцитопения или низкий уровень тромбоцитов в крови, образование тромбов в кровеносных сосудах, известных как артериальный и венозный тромбоз, а также миокардит и перикардит.

Исследователи, как пишет издание, обнаружили, что молодежь имеет более высокий риск развития этих заболеваний в течение 12 месяцев после установления диагноза Covid-19.

Риск миокардита или перикардита был выше в течение четырех недель после вакцинации, хотя исследователи заявили, что риск их развития был существенно ниже, чем риск после инфицирования вирусом.

Доктор Алексия Сампри из Кембриджского университета объяснила: исследование показало, что дети и молодежь чаще испытывали проблемы с сердцем, сосудами или воспалительными заболеваниями после инфицирования Covid -19, чем после вакцинации, а риски после инфицирования продолжались гораздо дольше.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как вакцина против Covid влияет на развитие рака.



Источник: https://www.express.co.uk/news/uk/2129895/new-covid-jab-research-shows
