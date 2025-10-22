logo_ukra

BTC/USD

107896

ETH/USD

3795.23

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я онкологія Вакцина проти Covid впливає на розвиток раку: шокуюче відкриття вчених
commentss НОВИНИ Всі новини

Вакцина проти Covid впливає на розвиток раку: шокуюче відкриття вчених

Вчені виявили неочікуваний побічний ефект вакцини проти Covid - мРНК-вакцина допомагає знизити ризик розвитку раку

22 жовтня 2025, 22:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Новаторське дослідження груп експертів у США довело, що пацієнти, які боролися з запущеним раком легенів або шкіри та отримали щеплення мРНК Covid протягом 100 днів після початку імунотерапії, жили значно довше, ніж ті, хто цього не робив, пише видання Independent.

Вакцина проти Covid впливає на розвиток раку: шокуюче відкриття вчених

COVID-19. Ілюстративне фото

Дослідники пояснили, що поточні результати є попередніми, але якщо їх буде підтверджено в рандомізованому клінічному дослідженні, яке зараз розробляється, дослідження “може мати широкий клінічний вплив”.

У дослідженні взяли участь записи 180 пацієнтів з запущеним раком легень. Вони отримали вакцину проти Covid протягом 100-денного періоду до або після початку імунотерапії. Тим часом 704 особи, які не отримали вакцину, отримували лікування тими ж препаратами. Отримання вакцини було пов'язане майже з подвоєнням медіани виживання — з 20,6 міс. до 37,3 міс.

Аналогічно, серед пацієнтів з метастатичною меланомою — тих, у кого рак поширився з початкового місця, зазвичай шкіри, на інші частини тіла — 43 з них отримали вакцину протягом 100 днів після початку імунотерапії, тоді як 167 пацієнтів не отримали вакцину. Дослідники виявили, що завдяки вакцині медіана виживання збільшилася з 26,7 міс. до діапазону від 30 до 40 міс.

При цьому отримання вакцин проти пневмонії або грипу без мРНК не призвело до змін у тривалості життя.

Вчені пояснили як це працює — коли вводиться мРНК-вакцина, вона діє як спалах, що починає переміщувати всі ці імунні клітини з уражених ділянок, таких як пухлина, до здорових, таких як лімфатичні вузли.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який знеболювальний засіб захищає від раку.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.independent.co.uk/news/health/covid-vaccine-mrna-cancer-treatment-study-b2849208.html
Теги:

Новини

Всі новини