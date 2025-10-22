Вакцина проти Covid впливає на розвиток раку: шокуюче відкриття вчених

Новаторське дослідження груп експертів у США довело, що пацієнти, які боролися з запущеним раком легенів або шкіри та отримали щеплення мРНК Covid протягом 100 днів після початку імунотерапії, жили значно довше, ніж ті, хто цього не робив, пише видання Independent.

COVID-19. Ілюстративне фото

Дослідники пояснили, що поточні результати є попередніми, але якщо їх буде підтверджено в рандомізованому клінічному дослідженні, яке зараз розробляється, дослідження “може мати широкий клінічний вплив”.

У дослідженні взяли участь записи 180 пацієнтів з запущеним раком легень. Вони отримали вакцину проти Covid протягом 100-денного періоду до або після початку імунотерапії. Тим часом 704 особи, які не отримали вакцину, отримували лікування тими ж препаратами. Отримання вакцини було пов'язане майже з подвоєнням медіани виживання — з 20,6 міс. до 37,3 міс.

Аналогічно, серед пацієнтів з метастатичною меланомою — тих, у кого рак поширився з початкового місця, зазвичай шкіри, на інші частини тіла — 43 з них отримали вакцину протягом 100 днів після початку імунотерапії, тоді як 167 пацієнтів не отримали вакцину. Дослідники виявили, що завдяки вакцині медіана виживання збільшилася з 26,7 міс. до діапазону від 30 до 40 міс.

При цьому отримання вакцин проти пневмонії або грипу без мРНК не призвело до змін у тривалості життя.

Вчені пояснили як це працює — коли вводиться мРНК-вакцина, вона діє як спалах, що починає переміщувати всі ці імунні клітини з уражених ділянок, таких як пухлина, до здорових, таких як лімфатичні вузли.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який знеболювальний засіб захищає від раку.



