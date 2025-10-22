Вакцина против Covid влияет на развитие рака: шокирующее открытие ученых

Новаторское исследование групп экспертов в США доказало, что пациенты, боровшиеся с запущенным раком легких или кожи и получившие прививку мРНК Covid в течение 100 дней после начала иммунотерапии, жили значительно дольше тех, кто этого не делал, пишет издание Independent.

COVID-19. Иллюстративное фото

Исследователи объяснили, что текущие результаты являются предварительными, но если они будут подтверждены в разрабатываемом сейчас рандомизированном клиническом исследовании, исследование “может иметь широкое клиническое влияние”.

В исследовании приняли участие записи 180 пациентов с запущенным раком легких. Они получили вакцину против Covid в течение 100-дневного периода до или после начала иммунотерапии. Тем временем 704 человека, не получивших вакцину, получали лечение теми же препаратами. Получение вакцины было связано почти с удвоением медианы выживания – с 20,6 мес. до 37,3 мес.

Аналогично, среди пациентов с метастатической меланомой — у тех, у кого рак распространился с исходного места, обычно кожи, на другие части тела — 43 из них получили вакцину в течение 100 дней после начала иммунотерапии, тогда как 167 пациентов не получили вакцину. Исследователи обнаружили, что благодаря вакцине медиана выживаемость увеличилась с 26,7 мес. в диапазоне от 30 до 40 мес.

При этом получение вакцин против пневмонии или гриппа без мРНК не привело к изменениям в продолжительности жизни.

Ученые объяснили как это работает – когда вводится мРНК-вакцина, она действует как вспышка, начинающая перемещать все эти иммунные клетки с пораженных участков, таких как опухоль, к здоровым, таким как лимфатические узлы.

