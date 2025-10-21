Лікарі назвали поширений знеболювальний засіб, який захищає від раку

Поширений знеболювальний засіб, який приймають мільйони людей, може мати властивості боротьби з раком. Він може знизити ризик раку матки, кишківника, легенів та простати.

Ліки. Ілюстративне фото

Йдеться про ібупрофен — препарат, який приймають для полегшення болю, пише видання Daily mail. Як зазначають медики, препарат може пригнічувати ріст раку та навіть змінювати спосіб упаковки ДНК у клітинах. Це, за словами лікарів, потенційно може посилити імунотерапевтичне лікування.

“Знеболювальне, нестероїдний протизапальний препарат (НПЗП), діє шляхом блокування двох ключових ферментів, що посилають больові сигнали в мозок. Ці ферменти розщеплюють жири в організмі на простагландини, хімічну речовину, що відповідає за біль”, — пише видання.

Експерт з біології раку та клінічної біохімії Кінгстонського університету професор Ахмед Ельдбевіді припустив, що ібупрофен, блокуючи больові сигнали, може допомогти зменшити запалення та ріст клітин, включаючи розвиток пухлини.

Нещодавнє дослідження, як пише видання, довело, що знеболювальне може знизити ризик раку ендометрію. Це найпоширеніший тип раку матки.

“Дослідження виявили, що у тих, хто приймав щонайменше 30 таблеток ібупрофену на місяць, ризик розвитку раку ендометрію був на 25% нижчим, ніж у тих, хто приймав менш ніж чотири таблетки на місяць, тоді як аспірин не показав жодного помітного ефекту”, — пише видання.

Професор Елдбевіді пояснив, що потенційні протиракові ефекти ібупрофену на цьому не обмежуються. Препарат також може знизити ризик раку кишківника, молочної залози, легенів та простати. Інші дослідження показали, що знеболювальне може обмежувати ріст раку товстої кишки, а деякі дані навіть свідчать про захисний ефект проти раку легенів у курців шляхом зменшення хронічного запалення.

Ризики від вживання ібупрофену

Однак є й інші спостереження — нещодавній огляд показав, що регулярне вживання нестероїдних протизапальних препаратів, таких як ібупрофен, може збільшити ризик раку нирок.

Лікарі, як пише видання, давно попереджають, що регулярне вживання може збільшити ризик ниркової недостатності, інсульту та серцевого нападу. Сімейний лікар та генеральний директор Донкастерського місцевого медичного комітету доктор Дін Еггітт зазначив, що незначне перевищення рекомендованої дози протягом тижня чи місяця, а не лише дня, може спричинити незворотне пошкодження нирок.

“Це пов'язано з тим, як препарат переробляється організмом, що подразнює слизову оболонку шлунка та збільшує ризик виникнення виразки шлунка, що може призвести до перитоніту. Якщо не лікувати цей стан, він може бути небезпечним для життя”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про смертельні симптоми тромбу.



