Тромби, які не розчиняються природним шляхом, можуть призвести до серйозних ускладнень, блокуючи кровотік до різних частин тіла.

Біль. Ілюстративне фото

Лікарі назвали два потенційно смертельні симптоми тромбу. Ці попереджувальні ознаки можуть сигналізувати про те, що тромб перемістився в легені. Такий стан потребує термінової медичної допомоги, пише видання Mirror.

У більшості випадків тромб, як зазначають у Національній службі охорони здоров’я (NHS) спочатку утворюється у вені ноги або руки. Цей стан називається тромбозом глибоких вен (ТГВ).

При тромбозі глибоких вен (ТГВ) виникають наступні симптоми:

Пульсуючий біль в одній нозі (рідко в обох ногах), зазвичай в литці або стегні. Біль виникає під час ходьби або вставання.

Набряк однієї ноги (рідко обох ніг).

Тепла шкіра навколо ділянки, яка болить.

Червона або темніша шкіра навколо ділянки, де локалізується біль — це може бути важче побачити на коричневій або чорній шкірі.

Набряклі вени, які тверді або болять при дотику.

У Національній службі охорони здоров’я, як пише видання, попередили: “Ці симптоми також можуть виникати у руці або животі, якщо саме там знаходиться тромб”.

Особливо небезпечним для здоров'я є потрапляння тромбу до такого органу, як мозок або легені. Тож лікарі радять терміново звертатися до відділення невідкладної допомоги, якщо виникають симптоми тромбозу глибоких вен, такі як біль і набряк, а також смертельно небезпечні симптоми:

задишка,

біль у грудях.

Це, як попереджають лікарі, може сигналізувати про легеневу емболію, адже тромби можуть потрапити до легень.

Фактори, які можуть підвищити ризик утворення тромбу:

вік понад 60 років,

зайва вага та паління,

тромбоз глибоких вен (ТГВ),

використання протизаплідних таблеток або замісної гормональної терапії,

рак або серцева недостатність,

варикозне розширення вен.

При лікуванні тромбу лікарі можуть призначити антикоагулянтні препарати. Також може знадобитися хірургічне втручання для видалення або запобігання утворенню тромбів.

