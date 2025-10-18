logo

Врачи назвали два потенциально смертельных симптома тромба

Симптомы, указывающие на риск тромба

18 октября 2025, 00:58
Тромбы, которые не растворяются естественным путем, могут привести к серьезным осложнениям, блокируя кровоток к разным частям тела.

Врачи назвали два потенциально смертельных симптома тромба

Боль. Иллюстративное фото

Врачи назвали два потенциально смертельных симптома тромба. Эти предупреждающие признаки могут сигнализировать о том, что тромб переместился в легкие. Такое состояние нуждается в срочной медицинской помощи, пишет издание Mirror.

В большинстве случаев тромб, как отмечают в Национальной службе здравоохранения (NHS), первоначально образуется в вене ноги или руки. Это состояние называется тромбозом глубоких вен (ТГВ).

При тромбозе глубоких вен (ТГВ) возникают следующие симптомы:

  • Пульсирующая боль в одной ноге (редко в обеих ногах), обычно в икре или бедре. Боль возникает при ходьбе или вставании.

  • Отек одной ноги (редко обе ноги).

  • Теплая кожа вокруг болящего участка.

  • Красная или более темная кожа вокруг участка, где локализуется боль — это может быть труднее увидеть на коричневой или черной коже.

  • Набухшие вены, которые жесткие или болят при прикосновении.

В Национальной службе здравоохранения, как пишет издание предупредили: "Эти симптомы также могут возникать в руке или животе, если именно там находится тромб".

Особенно опасно для здоровья попадание тромба в такой орган, как мозг или легкие. Врачи советуют срочно обращаться в отделение неотложной помощи, если возникают симптомы тромбоза глубоких вен, такие как боль и отек, а также смертельно опасные симптомы:

  • одышка,

  • боль в груди.

Это, как предупреждают врачи, может сигнализировать о легочной эмболии, ведь тромбы могут попасть в легкие.

Факторы, которые могут повысить риск образования тромба:

  • возраст более 60 лет,

  • лишний вес и курение,

  • тромбоз глубоких вен (ТГВ),

  • использование противозачаточных таблеток или заместительной гормональной терапии,

  • рак или сердечная недостаточность,

  • варикозное расширение вен.

При лечении тромба врачи могут назначить антикоагулянтные препараты. Также может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления или предотвращения тромбов.

Напомним: портал "Комментарии" писал о популярном обезболивающим препарате, который приводит к заболеваниям сердца.




Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/blood-clot-warning-nhs-says-36068349
