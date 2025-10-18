Тромбы, которые не растворяются естественным путем, могут привести к серьезным осложнениям, блокируя кровоток к разным частям тела.

Боль. Иллюстративное фото

Врачи назвали два потенциально смертельных симптома тромба. Эти предупреждающие признаки могут сигнализировать о том, что тромб переместился в легкие. Такое состояние нуждается в срочной медицинской помощи, пишет издание Mirror.

В большинстве случаев тромб, как отмечают в Национальной службе здравоохранения (NHS), первоначально образуется в вене ноги или руки. Это состояние называется тромбозом глубоких вен (ТГВ).

При тромбозе глубоких вен (ТГВ) возникают следующие симптомы:

Пульсирующая боль в одной ноге (редко в обеих ногах), обычно в икре или бедре. Боль возникает при ходьбе или вставании.

Отек одной ноги (редко обе ноги).

Теплая кожа вокруг болящего участка.

Красная или более темная кожа вокруг участка, где локализуется боль — это может быть труднее увидеть на коричневой или черной коже.

Набухшие вены, которые жесткие или болят при прикосновении.

В Национальной службе здравоохранения, как пишет издание предупредили: "Эти симптомы также могут возникать в руке или животе, если именно там находится тромб".

Особенно опасно для здоровья попадание тромба в такой орган, как мозг или легкие. Врачи советуют срочно обращаться в отделение неотложной помощи, если возникают симптомы тромбоза глубоких вен, такие как боль и отек, а также смертельно опасные симптомы:

одышка,

боль в груди.

Это, как предупреждают врачи, может сигнализировать о легочной эмболии, ведь тромбы могут попасть в легкие.

Факторы, которые могут повысить риск образования тромба:

возраст более 60 лет,

лишний вес и курение,

тромбоз глубоких вен (ТГВ),

использование противозачаточных таблеток или заместительной гормональной терапии,

рак или сердечная недостаточность,

варикозное расширение вен.

При лечении тромба врачи могут назначить антикоагулянтные препараты. Также может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления или предотвращения тромбов.

