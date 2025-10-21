Врачи назвали распространенное обезболивающее средство, которое защищает от рака

Распространенное обезболивающее средство, которое принимают миллионы людей, может обладать свойствами борьбы с раком. Он может снизить риск рака матки, кишечника, легких и простаты.

Лекарства. Иллюстративное фото

Речь идет об ибупрофене – препарате, который принимают для облегчения боли, пишет издание Daily mail. Как отмечают медики, препарат может ингибировать рост рака и даже изменять способ упаковки ДНК в клетках. Это, по словам врачей, может усилить иммунотерапевтическое лечение.

"Обезболивающее, нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), действует путем блокирования двух ключевых ферментов, посылающих болевые сигналы в мозг. Эти ферменты расщепляют жиры в организме на простагландины, химическое вещество, отвечающее за боль", — пишет издание.

Эксперт по биологии рака и клинической биохимии Кингстонского университета профессор Ахмед Эльдбевиди предположил, что ибупрофен, блокируя болевые сигналы, может помочь снизить воспаление и рост клеток, включая развитие опухоли.

Недавнее исследование, как пишет издание, доказало, что обезболивающее может снизить риск рака эндометрия. Это самый распространенный тип рака матки.

"Исследования обнаружили, что у тех, кто принимал по меньшей мере 30 таблеток ибупрофена в месяц, риск развития рака эндометрия был на 25% ниже, чем у тех, кто принимал менее четырех таблеток в месяц, тогда как аспирин не показал никакого заметного эффекта", — пишет издание.

Доктор Элдбевиди объяснил, что возможные противораковые эффекты ибупрофена на этом не ограничиваются. Препарат может снизить риск рака кишечника, молочной железы, легких и простаты. Другие исследования показали, что обезболивающее может ограничивать рост рака толстой кишки, а некоторые данные даже свидетельствуют о защитном эффекте против рака легких у курильщиков путем уменьшения хронического воспаления.

Риски от употребления ибупрофена

Однако есть и другие наблюдения – недавний обзор показал, что регулярное употребление нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен, может увеличить риск рака почек.

Врачи, как пишет издание, давно предупреждают, что регулярное употребление может увеличить риск почечной недостаточности, инсульта и сердечного приступа. Семейный врач и генеральный директор Донкастерского местного медицинского комитета доктор Дин Эггитт отметил, что незначительное превышение рекомендуемой дозы в течение недели или месяца, а не только дня, может повлечь за собой необратимое повреждение почек.

"Это связано с тем, как препарат перерабатывается организмом, который раздражает слизистую желудка и увеличивает риск возникновения язвы желудка, что может привести к перитониту. Если не лечить это состояние, оно может быть опасно для жизни", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал о смертельных симптомах тромба.



