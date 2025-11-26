Яйца или сыр: какой продукт полезнее для здоровья сердца

В контексте здоровья сердца яйца и сыр имеют преимущества и недостатки. Эти продукты богаты белком, витаминами и минералами, однако их влияние на сердечно-сосудистую систему существенно отличается.

Продукты. Иллюстративное фото

Яйца — источник белка, витаминов A, D, B12, фолиевой кислоты и антиоксидантов. Продукт содержит холин, поддерживающий работу мозга и нервной системы. Однако споры по поводу пользы яиц вызывает высокий уровень холестерина – около 207 мг в одном большом яйце. Некоторые исследования доказывают, что умеренное употребление яиц не обязательно повышает риск сердечных заболеваний у здоровых людей. Однако людям с повышенным уровнем холестерина или наследственными факторами риска рекомендуют ограничить потребление до одного яйца в день или даже меньше.

Сыр, особенно твердый, имеет высокую концентрацию кальция, фосфора, цинка и витамина A. Он также является источником белка и полезных жиров, однако содержит гораздо больше насыщенных жиров и натрия, чем яйца. Например, порция чеддера (30 г) содержит около 180 мг натрия и 9 г жира, из которых более половины – насыщенные. Это может способствовать повышению артериального давления и уровня "плохого" холестерина LDL, что негативно влияет на сердце.

Альтернативой твердым сырам называют нежирный сыр, в частности кисломолочный. Он содержит меньше насыщенных жиров и холестерина, а также больше кальция. Полстакана 2% кисломолочного сыра содержит только 1,2 г насыщенных жиров и 12 мг холестерина. Такой состав более безопасен для сердца. Однако риск может возникать из-за содержания натрия – в составе некоторых сыров более 300 мг на порцию, что является риском для людей с гипертонией.

Для здоровья сердца советуют выбирать нежирный творог, а не яйца благодаря более низкому содержанию насыщенных жиров и холестерина. В то же время яйца остаются полезным источником питательных веществ, если их употреблять умеренно.

