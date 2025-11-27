Эти продукты помогут снизить высокое артериальное давление

Одним из ключевых условий сохранения здоровья сердца и сосудов врачи называют необходимость контролировать артериальное давление. При этом поможет физическая активность, уменьшение потребления натрия и пересмотр рациона.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

В частности, существенно снизить риск гипертонии поможет регулярное употребление цельнозерновых злаков:

Овсянка. Овес содержит бета-глюкан – растворимую клетчатку, которая способствует снижению уровня холестерина и артериального давления. Исследования показывают, что ежедневное потребление 2/3-1 чашки овсянки может снизить систолическое давление на 2-3 мм рт. ст. Особый эффект показывает замена в ежедневном рационе рафинированных зерен овесом.

Овсяные отруби. Продукт содержит еще больше бета-глюкана, а также магний и калий – минералы, регулирующие сосудистый тонус. Половина чашки овсяных отрубей обеспечивает более 14 г клетчатки, что положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Отруби можно добавлять к йогурту, полосе или использовать в качестве основы для каши.

Киноа. Продукт богат белок, магний, калий и антиоксиданты. Не содержит глютена, легко усваивается и имеет низкий гликемический индекс. Регулярное потребление киноа способствует снижению воспаления и улучшению эластичности сосудов. Это помогает контролировать АД.

Коричневый рис – сохраняет оболочку, богатую клетчаткой, магнием и фитонутриентами. Продукт помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови и снижает нагрузку на сердце. Его следует включать в рацион вместо обработанных зерновых продуктов.

Гречка – содержит рутин. Это антиоксидант, укрепляющий капилляры и снижающий риск тромбоза. Продукт богат магнием, который способствует расслаблению сосудов. Гречка легко готовится, не содержит глютена и подходит для людей с чувствительным пищеварением.

Цельнозерновой хлеб – источник сложных углеводов, клетчатки и витаминов группы B. Он помогает поддерживать стабильный уровень энергии и способствует нормализации давления. Важно выбирать варианты без добавленного сахара и с низким содержанием натрия.

Указанные злаки являются основой диеты DASH, рекомендованной для людей с гипертонией. Они снабжают организм необходимыми микроэлементами, улучшают обмен веществ и способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

