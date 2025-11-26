Шокуюча причина, чому так багато людей гине під час прибирання снігу

Звичайна зимова рутина, яка передбачає прибирання доріжки від снігу, може бути значно небезпечнішою, ніж здається. Медики попереджають, що саме під час сильних снігопадів у відділеннях невідкладної допомоги фіксують сплеск серцевих нападів та інших судинних ускладнень. Причина цього є поєднання інтенсивного фізичного навантаження та холодної погоди.

Чому прибирання снігу може бути небезпечним для життя. Фото з відкритих джерел

Експерти Гарвардської медичної школи пояснюють, що більшість людей, які беруться за прибирання снігу, ведуть малорухливий спосіб життя.

"Взяти лопату та перемістити сотні кілограмів снігу, особливо після кількох місяців бездіяльності, може створити велике навантаження на серце", — зазначають лікарі.

Як пояснює кардіолог медцентру Лангоне при Нью-Йоркському університеті Лоуренс Філліпс, холод ще більше погіршує ситуацію. Він підвищує артеріальний тиск, звужуючи судини, що збільшує ризик утворення тромбів.

"Фізично, коли вам дуже холодно, у вас звужуються кровоносні судини. Це зменшує кровопостачання життєво важливих органів. Якщо ви не займалися спортом і не докладали значних зусиль, зараз не час починати. Обсяг роботи, яка потрібна для прибирання снігу, величезний. Люди недооцінюють те, що вони роблять", — сказав кардіолог.

Фахівці радять уважно ставитися до свого стану та дотримуватися простих правил безпеки під час прибирання снігу, зокрема розігріти м’язи перед роботою, переносити невеликі об’єми снігу, робити перерви, пити воду та не намагатися очистити кожен сантиметр двору. При перших ознаках дискомфорту, яким може бути біль у грудях, задишка або запаморочення, потрібно негайно зайти в приміщення і звернутися за медичною допомогою.

Медики наголошують, що симптоми серцевого нападу можуть бути різними, від болю, що віддає у руку, щелепу чи спину, до нудоти, холодного поту чи різкої слабкості. Ігнорувати їх не можна, особливо взимку, коли ризики значно зростають.

