Яка рука німіє під час серцевого нападу: як розпізнати інфаркт міокарда

В Україні щороку помирає понад 400 тисяч людей від серцево-судинних захворювань, а головною причиною смерті стає серцевий напад або інфаркт міокарда. Однак, часто проблема полягає не в самій хворобі, а в тому, що люди не впізнають її перші ознаки. Один із найбільш характерних симптомів інфаркту міокарда — це біль або оніміння в лівій руці. Але чому саме ця частина тіла подає тривожний сигнал про небезпеку.

Які симптоми інфаркту міокарда. Фото з відкритих джерел

Серцевий напад трапляється, коли кровопостачання серця частково або повністю блокується. Найчастіше це пов’язано з атеросклерозом, тобто утворенням бляшок із холестерину та інших речовин у коронарних артеріях. Внаслідок цього серце не отримує достатньо кисню, що призводить до пошкодження м’язової тканини.

Чому болить або німіє ліва рука при серцевому нападі

Біль у лівій руці виникає через те, що серце і ця кінцівка мають спільні нервові шляхи до мозку. Коли серце надсилає сигнали про проблему, мозок не завжди точно визначає джерело болю. Тому дискомфорт при серцевому нападі поширюється на ліву руку, шию, спину, щелепу або між лопатками. Часто це супроводжується поколюванням, важкістю або втратою чутливості.

Ключові симптоми серцевого нападу

Окрім болю в лівій руці, ознаками інфаркту міокарда також можуть бути:

- біль або тиск у грудях (часто не гострий, а стискаючий)

- задишка

- нудота або блювота

- запаморочення

- холодний піт

Кардіолог Джеффрі Бун пояснює, що у жінок симптоми інфаркту можуть бути менш типовими, зокрема до них належать тривожність, біль у спині або плечах, втома. Люди похилого віку та діабетики також можуть не відчувати класичного болю в грудях.

Якщо ви відчуваєте оніміння лівої руки разом з іншими симптомами серцевого нападу, негайно викликайте медичну допомогу. Не варто чекати, поки "минеться". За словами лікаря Буна, близько половини людей, які помирають від інфаркту міокарда, не мали попередніх симптомів. Однак, усвідомлення симптомів та швидке вжиття заходів можуть врятувати життя. Крім того, не всі випадки серцевого нападу є смертельними.

Що робити при підозрі на інфаркт міокарда:

- Негайно зателефонуйте до швидкої допомоги

- Повідомте близьких або сусідів

- Не сідайте за кермо, дочекайтесь медиків або попросіть, щоб вас відвезли

- Не ігноруйте навіть "незначні" ознаки

Лікарі наголошують, що краще виявити зайву обережність при симптомах інфаркту міокарда, ніж запізнитися з допомогою. Будь-який дискомфорт у грудях, особливо в поєднанні з болем у лівій руці, потребує уваги. Вчасна діагностика серцевого нападу може врятувати життя.

