Какая рука немеет во время сердечного приступа: как распознать инфаркт миокарда

В Украине ежегодно умирают более 400 тысяч человек от сердечно-сосудистых заболеваний, а главной причиной смерти становится сердечный приступ или инфаркт миокарда. Однако часто проблема заключается не в самой болезни, а в том, что люди не узнают ее первые признаки. Один из наиболее характерных симптомов инфаркта миокарда – это боль или онемение в левой руке. Но почему именно эта часть тела представляет тревожный сигнал об опасности.

Какие симптомы инфаркта миокарда. Фото из открытых источников

Сердечный приступ случается, когда кровоснабжение сердца частично или полностью блокируется. Чаще это связано с атеросклерозом, то есть образованием бляшек из холестерина и других веществ в коронарных артериях. В результате сердце не получает достаточно кислорода, что приводит к повреждению мышечной ткани.

Почему болит или немеет левая рука при сердечном приступе

Боль в левой руке возникает из-за того, что сердце и эта конечность имеют общие нервные пути к мозгу. Когда сердце посылает сигналы о проблеме, мозг не всегда точно определяет источник боли. Поэтому дискомфорт при сердечном приступе распространяется на левую руку, шею, спину, челюсть или между лопатками. Часто это сопровождается покалыванием, тяжестью или утратой чувствительности.

Ключевые симптомы сердечного приступа

Кроме боли в левой руке признаками инфаркта миокарда также могут быть:

— боль или давление в груди (часто не острая, а сжимающая)

— одышка

— тошнота или рвота

— головокружение

— холодный пот

Кардиолог Джеффри Бун объясняет, что у женщин симптомы инфаркта могут быть менее типичными, в частности, к ним относятся тревожность, боль в спине или плечах, усталость. Пожилые люди и диабетики также могут не испытывать классической боли в груди.

Если вы ощущаете онемение левой руки вместе с другими симптомами сердечного приступа, немедленно вызывайте медицинскую помощь. Не стоит ждать, пока "пройдет". По словам врача Буна, около половины умирающих от инфаркта миокарда людей не имели предварительных симптомов. Однако осознание симптомов и быстрое принятие мер могут спасти жизнь. Кроме того, не все случаи сердечного приступа смертельны.

Что делать при подозрении на инфаркт миокарда:

— Немедленно позвоните в скорую помощь

— Сообщите близким или соседям

— Не садитесь за руль, дождитесь медиков или попросите, чтобы вас завезли

— Не игнорируйте даже "незначительные" признаки

Врачи отмечают, что лучше выявить излишнюю осторожность при симптомах инфаркта миокарда, чем опоздать с помощью. Любой дискомфорт в груди, особенно в сочетании с болью в левой руке, требует внимания. Своевременная диагностика сердечного приступа может спасти жизнь.

