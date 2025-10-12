Кардіолог назвав прихований симптом, який може з'явитися за кілька днів до серцевого нападу

Біль у грудях, задишка, сильна тривога чи відчуття стискання — ці симптоми більшість людей асоціює із серцевим нападом. Проте лікарі попереджають, що існують і менш очевидні ознаки, які можуть свідчити про те, що серце ось-ось відмовить. І саме їх часто ігнорують.

Непомітний симптом, який може передувати серцевому нападу. Фото з відкритих джерел

Кардіолог Обайдур Рахман розповів про один з маловідомих симптомів, які можуть передувати серцевому нападу. За словами лікаря, це — ортопное, тобто утруднене дихання в положенні лежачи. За його словами, до 92% людей не звертають уваги на цей тривожний сигнал, хоча він може з’явитися за кілька днів або навіть годин до серцевого нападу.

"Коли серце слабшає, кров починає повертатися в легені. Щойно ви лягаєте, то сила тяжіння перестає допомагати вам дихати, і ви прокидаєтеся задушливими, мокрими від поту, з відчуттям паніки. Це не стрес. Це ваше тіло благає вас послухати", — пояснив лікар.

У положенні стоячи кров відтікає від грудної клітки до нижніх кінцівок, але коли людина лягає, кров переміщується назад до області серця та легень. Для здорової людини це не є проблемою, однак у разі серцевої недостатності таке навантаження може бути небезпечним і викликати задишку.

Рахман наголошує, що такі стани все частіше трапляються у молодих людей через стрес, нестачу сну, нерегулярне харчування, надмірне вживання кофеїну та енергетиків.

"Наше покоління виросло на дедлайнах, нічних змінах і пропущених прийомах їжі. Але серце не дбає про ваші амбіції, воно дбає лише про ваш кисень", — наголошує лікар.

Кардіолог радить звернутися до фахівця, якщо ви помічаєте, що вам важко дихати, коли ви лежите, або доводиться спати, спираючись на кілька подушок, щоб уникнути задишки. Такі симптоми не можна ігнорувати, адже рання діагностика може врятувати життя.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені виявили жахливий зв’язок між сонячними бурями та серцевими нападами

Також "Коментарі" писали, що кардіохірург назвав чотири продукти, які він ніколи не вживає.