Кардіохірург назвав чотири продукти, які він ніколи не вживає

Людське серце потребує щоденної турботи, і харчування відіграє в цьому ключову роль. Кардіохірург Джеремі Лондон поділився продуктами, яких він категорично уникає, щоб зберегти здоров’я серцево-судинної системи. Його поради можуть стати корисними для тих, хто прагне жити довше й почуватися краще.

Кардіохірург Джеремі Лондон. Фото з відкритих джерел

Лікар Джеремі Лондон, кардіохірург, розкрив найгірші речі для здоров'я вашого серця. За його словами, це чотири продукти, які наражають серце на небезпеку.

Фастфуд

За словами лікаря, головний ворог серця — це фастфуд. Як пояснює кардіохірург, "назва сама за себе говорить". Більшість страв у закладах швидкого харчування становлять ультраоброблені продукти, що містять штучні інгредієнти, які викликають запальні процеси в організмі. З часом це підвищує ризик ожиріння, діабету та серцево-судинних хвороб.

Газовані напої

На другому місці у списку кардіохірурга опинилися солодкі та дієтичні газовані напої. Одна банка може містити до 10 чайних ложок цукру або кукурудзяного сиропу. Це різко підвищує рівень глюкози, тригліцеридів, провокує набір ваги та значно збільшує ризик розвитку діабету, що безпосередньо шкодить серцю. Як вказав Лондон, "їх не слід пити взагалі".

Молоко

Третій продукт, якого уникає кардіохірург, може здивувати – це молоко та інші молочні продукти.

"Ми єдині ссавці, які п’ють молоко поза немовлячим віком, та ще й від іншого виду. Подумайте про це", — сказав Джеремі Лондон.

Хоч молоко містить білок і кальцій, кардіохірург зауважує, воно також багате на насичені жири, що підвищують рівень холестерину та збільшують ризик серцевого нападу або інсульту.

Алкоголь

Алкоголь, навіть у невеликих кількостях, несе шкоду. Лікар Лондон пояснив, що "алкоголь абсолютно токсичний для кожної клітини нашого організму". Він закликав відмовитися навіть від "помірних" доз, адже дослідження про користь вина чи інших напоїв здебільшого спонсорували алкогольні компанії та не доводять реальної користі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що кардіолог назвав найкращий сніданок для здоров'я серця.

Також "Коментарі" писали, що лікарка ділиться п’ятьма продуктами, які вона не їсть для здорового серця.