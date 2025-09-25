Кардиохирург назвал четыре продукта, которые он никогда не употребляет

Человеческое сердце нуждается в ежедневной заботе, и питание играет в этом ключевую роль. Кардиохирург Джереми Лондон поделился продуктами, которые он категорически избегает, чтобы сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы. Его советы могут стать полезными для тех, кто стремится жить дольше и чувствовать себя лучше.

Кардиохирург Джереми Лондон. Фото из открытых источников

Врач Джереми Лондон, кардиохирург, раскрыл самые плохие вещи для здоровья вашего сердца. По его словам, это четыре продукта, которые подвергают сердце опасности.

Фастфуд

По словам врача, главный враг сердца – это фастфуд. Как объясняет кардиохирург, "название само за себя говорит". Большинство блюд в заведениях быстрого питания составляют ультраобработанные продукты, содержащие искусственные ингредиенты, вызывающие воспалительные процессы в организме. Со временем это повышает риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Газированные напитки

На втором месте в списке кардиохирурга оказались сладкие и диетические газированные напитки. Одна банка может содержать до 10 чайных ложек сахара или кукурузного сиропа. Это резко повышает уровень глюкозы, триглицеридов, провоцирует набор веса и значительно увеличивает риск диабета, что непосредственно вредит сердцу. Как указал Лондон, "их не следует пить вообще".

Молоко

Третий продукт, избегаемый кардиохирургом, может удивить – это молоко и другие молочные продукты.

"Мы единственные млекопитающие, которые пьют молоко вне младенческого возраста, да еще и от другого вида. Подумайте об этом", — сказал Джереми Лондон.

Хотя молоко содержит белок и кальций, кардиохирург замечает, оно также богато насыщенными жирами, повышающими уровень холестерина и увеличивающими риск сердечного приступа или инсульта.

Алкоголь

Алкоголь, даже в небольших количествах, несет вред. Врач Лондон объяснил, что "алкоголь абсолютно токсичен для каждой клетки нашего организма". Он призвал отказаться даже от "умеренных" доз, ведь исследования о пользе вина или других напитков в большинстве своем спонсировали алкогольные компании и не доказывают реальной пользы.

