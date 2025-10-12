Кардиолог назвал скрытый симптом, который может появиться за несколько дней до сердечного приступа.

Боль в груди, одышка, сильная тревога или ощущение сжатия — эти симптомы большинство людей ассоциируют с сердечным приступом. Однако врачи предупреждают, что существуют и менее очевидные признаки, которые могут свидетельствовать о том, что сердце вот-вот откажет. И именно их часто игнорируют.

Незаметный симптом, который может предшествовать сердечному приступу. Фото из открытых источников

Кардиолог Обайдур Рахман рассказал об одном из малоизвестных симптомов, которые могут предшествовать сердечному приступу. По словам врача, это – ортопное, то есть затрудненное дыхание в положении лежа. По его словам, до 92% людей не обращают внимания на этот тревожный сигнал, хотя он может появиться за несколько дней или даже часов до сердечного приступа.

"Когда сердце слабеет, кровь начинает возвращаться в легкие. Как только вы ложитесь, то сила тяжести перестает помогать вам дышать, и вы просыпаетесь удушливыми, мокрыми от пота, с ощущением паники. Это не стресс. Это ваше тело умоляет вас послушать", — пояснил врач.

В положении стоя кровь оттекает от грудной клетки к нижним конечностям, но когда человек ложится, кровь перемещается обратно в область сердца и легкие. Для здорового человека это не проблема, однако в случае сердечной недостаточности такая нагрузка может быть опасной и вызвать одышку.

Рахман отмечает, что такие состояния все чаще встречаются у молодых людей из-за стресса, нехватки сна, нерегулярного питания, чрезмерного употребления кофеина и энергетиков.

"Наше поколение выросло на дедлайнах, ночных сменах и пропущенных приемах пищи. Но сердце не заботится о ваших амбициях, оно заботится только о вашем кислороде", — отмечает врач.

Кардиолог советует обратиться к специалисту, если вы замечаете, что вам тяжело дышать, когда вы лежите или приходится спать, опираясь на несколько подушек, чтобы избежать одышки. Такие симптомы нельзя игнорировать, ведь ранняя диагностика может спасти жизнь.

