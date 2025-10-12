logo

BTC/USD

111565

ETH/USD

3805.14

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Кардиолог назвал скрытый симптом, который может появиться за несколько дней до сердечного приступа.
commentss НОВОСТИ Все новости

Кардиолог назвал скрытый симптом, который может появиться за несколько дней до сердечного приступа.

Кардиолог объяснил, что затрудненное дыхание в положении лежа может быть признаком слабости сердца. Этот симптом может появиться за несколько дней до сердечного приступа.

12 октября 2025, 07:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Боль в груди, одышка, сильная тревога или ощущение сжатия — эти симптомы большинство людей ассоциируют с сердечным приступом. Однако врачи предупреждают, что существуют и менее очевидные признаки, которые могут свидетельствовать о том, что сердце вот-вот откажет. И именно их часто игнорируют.

Кардиолог назвал скрытый симптом, который может появиться за несколько дней до сердечного приступа.

Незаметный симптом, который может предшествовать сердечному приступу. Фото из открытых источников

Кардиолог Обайдур Рахман рассказал об одном из малоизвестных симптомов, которые могут предшествовать сердечному приступу. По словам врача, это – ортопное, то есть затрудненное дыхание в положении лежа. По его словам, до 92% людей не обращают внимания на этот тревожный сигнал, хотя он может появиться за несколько дней или даже часов до сердечного приступа.

"Когда сердце слабеет, кровь начинает возвращаться в легкие. Как только вы ложитесь, то сила тяжести перестает помогать вам дышать, и вы просыпаетесь удушливыми, мокрыми от пота, с ощущением паники. Это не стресс. Это ваше тело умоляет вас послушать", — пояснил врач.

В положении стоя кровь оттекает от грудной клетки к нижним конечностям, но когда человек ложится, кровь перемещается обратно в область сердца и легкие. Для здорового человека это не проблема, однако в случае сердечной недостаточности такая нагрузка может быть опасной и вызвать одышку.

Рахман отмечает, что такие состояния все чаще встречаются у молодых людей из-за стресса, нехватки сна, нерегулярного питания, чрезмерного употребления кофеина и энергетиков.

"Наше поколение выросло на дедлайнах, ночных сменах и пропущенных приемах пищи. Но сердце не заботится о ваших амбициях, оно заботится только о вашем кислороде", — отмечает врач.

Кардиолог советует обратиться к специалисту, если вы замечаете, что вам тяжело дышать, когда вы лежите или приходится спать, опираясь на несколько подушек, чтобы избежать одышки. Такие симптомы нельзя игнорировать, ведь ранняя диагностика может спасти жизнь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили ужасную связь между солнечными бурями и сердечными приступами.

Также "Комментарии" писали, что кардиохирург назвал четыре продукта, которые он никогда не употребляет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости