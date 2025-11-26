Шокирующая причина, почему так много людей погибает во время уборки снега

Обычная зимняя рутина, предполагающая уборку дорожки от снега, может быть значительно опаснее, чем кажется. Медики предупреждают, что именно во время обильных снегопадов в отделениях неотложной помощи фиксируют всплеск сердечных приступов и других сосудистых осложнений. Причина этого – сочетание интенсивной физической нагрузки и холодной погоды.

Почему уборка снега может быть опасна для жизни. Фото из открытых источников

Эксперты Гарвардской медицинской школы объясняют, что большинство людей, которые берутся за уборку снега, ведут малоподвижный образ жизни.

"Взять лопату и переместить сотни килограммов снега, особенно после нескольких месяцев бездействия, может создать большую нагрузку на сердце", — отмечают врачи.

Как объясняет кардиолог медцентра Лангоне при Нью-Йоркском университете Лоуренс Филлипс, холод еще больше усугубляет ситуацию. Он повышает артериальное давление, сужая сосуды, что увеличивает риск образования тромбов.

"Физически, когда вам очень холодно, у вас сужаются кровеносные сосуды. Это уменьшает кровоснабжение жизненно важных органов. Если вы не занимались спортом и не прилагали значительных усилий, сейчас не время начинать. Объем работы, необходимой для уборки снега, огромен. Люди недооценивают то, что они делают", – сказал кардиолог.

Специалисты советуют внимательно относиться к своему состоянию и соблюдать простые правила безопасности при уборке снега, в частности разогреть мышцы перед работой, переносить небольшие объемы снега, делать перерывы, пить воду и не пытаться очистить каждый сантиметр двора. При первых признаках дискомфорта, которым может быть боль в груди, одышка или головокружение, нужно немедленно зайти в помещение и обратиться за медицинской помощью.

Медики отмечают, что симптомы сердечного приступа могут быть разными, от боли, отдающей в руку, челюсти или спины, до тошноты, холодного пота или резкой слабости. Игнорировать их нельзя, особенно зимой, когда риски значительно возрастают.

