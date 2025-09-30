Шість дивних речей, які відбуваються з вашим тілом восени

Осінь — це не лише пора яскравого листя та холодних ранків. Це також час, коли наш організм реагує на коротші дні, довші ночі й нижчу температуру тіла. Деякі з цих змін можуть дивувати, а інші нести ризики для здоров’я.

Що відбувається з тілом восени. Фото з відкритих джерел

Ми спимо довше, але гірше

За даними Гарвардської медичної школи, восени люди в середньому сплять на 2,7 години більше, ніж у інші місяці. Але якість відпочинку при цьому знижується. Дефіцит сонячного світла порушує циркадний ритм, через що сон стає поверхневим. У результаті ми частіше відчуваємо втому протягом дня.

Лібідо зростає

Осінь пов’язана з підвищенням рівня тестостерону як у чоловіків, так і у жінок. Це підсилює статевий потяг і впливає на фертильність. Дослідження показують, що восени концентрація сперматозоїдів зростає, а найбільше зачать відбувається у листопаді та грудні.

Тиск підвищується

Холодніший клімат змушує судини звужуватися, що веде до підвищення артеріального тиску. Для людей із гіпертонією це особливо небезпечно, адже зростає навантаження на серцево-судинну систему.

Ризик серцевих нападів збільшується

Дослідження, опубліковане у Science of the Total Environment, показало, що зниження температури на 1 градус підвищує ризик гострого інфаркту на 12%. Люди старші за 65 років вразливіші на 20% більше, ніж молодші. Медики радять особливо обережно ставитися до свого здоров’я у холодний сезон.

Можливе зневоднення

Хоча зневоднення частіше асоціюється з літом, восени ми також у зоні ризику. Адже кава та чай, якими ми часто замінюємо воду, мають сечогінний ефект. Симптоми нестачі рідини в організмі проявляються через слабкість, головний біль та сухість у роті. Важливо пити достатньо чистої води, особливо у сухих, опалюваних приміщеннях.

Пам’ять стає кращою

Цікаво, що саме осінь сприяє покращенню когнітивних функцій. За словами дослідників, похмурі й дощові дні підвищують концентрацію та продуктивність, а прохолодна погода позитивно впливає на роботу пам’яті.

