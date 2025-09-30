Шесть странных вещей, которые происходят с вашим телом осенью

Осень — это не только пора ярких листьев и холодных утренников. Это также время, когда наш организм реагирует на более короткие дни, более долгие ночи и более низкую температуру тела. Некоторые из этих изменений могут удивлять, а другие нести риски для здоровья.

Что происходит с телом осенью. Фото из открытых источников

Мы спим дольше, но хуже

По данным Гарвардской медицинской школы, осенью люди в среднем спят на 2,7 часа больше, чем в другие месяцы. Но качество отдыха при этом снижается. Дефицит солнечного света нарушает циркадный ритм, из-за чего сон становится поверхностным. В результате мы чаще чувствуем усталость в течение дня.

Либидо растет

Осень связана с повышением уровня тестостерона как у мужчин, так и у женщин. Это усиливает половое влечение и влияет на фертильность. Исследования показывают, что осенью концентрация сперматозоидов растет, а больше всего зачатий происходит в ноябре и декабре.

Давление повышается

Более холодный климат заставляет сосуды сужаться, что ведет к повышению артериального давления. Для людей с гипертонией это особенно опасно, ведь возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Риск сердечных приступов увеличивается

Исследование, опубликованное в Science of the Total Environment, показало, что понижение температуры на 1 градус повышает риск острого инфаркта на 12%. Люди старше 65 лет уязвимее на 20% больше, чем младше. Медики советуют особенно осторожно относиться к своему здоровью в холодный сезон.

Возможное обезвоживание

Хотя обезвоживание чаще ассоциируется с летом, осенью мы тоже в зоне риска. Ведь кофе и чай, которыми мы часто заменяем воду, оказывают мочегонный эффект. Симптомы нехватки жидкости в организме проявляются из-за слабости, головной боли и сухости во рту. Важно пить достаточно чистой воды, особенно в сухих, отапливаемых помещениях.

Память становится лучше

Интересно, что именно осень способствует улучшению когнитивных функций. По словам исследователей, пасмурные и дождливые дни повышают концентрацию и продуктивность, а прохладная погода оказывает положительное влияние на работу памяти.

