Невролог назвав три речі, яких він ніколи не робить: це варто знати кожному

Американський невролог Байбінг Чень, відомий у TikTok як доктор Бінг, поділився трьома повсякденними звичками, яких він уникає завдяки досвіду роботи з пацієнтами. Його поради швидко стали вірусними, адже стосуються ризиків, про які більшість людей навіть не задумується.

Невролог назвав три речі, яких він ніколи не робить

1. Ніколи не ділитися напоями

За словами лікаря, обмін напоями з малознайомими людьми вважається одна з найбільш недооцінених небезпек. Через такий контакт легко передати низку вірусів. Це не лише герпес чи мононуклеоз, а й ентеровіруси, що можуть впливати на мозок.

Невролог навів реальний випадок, коли молодий чоловік на фестивалі отримав від незнайомця напій, а незабаром потрапив до лікарні з вірусним менінгітом. Спочатку він думав, що це звичайне похмілля, але тяжкі симптоми швидко привели до судом.

2. Завжди носити маску в запилених або закритих приміщеннях

Попри те, що пандемія лишилася позаду, доктор Бінг зізнається, що він не нехтує маскою у певних ситуаціях. Йдеться про старі горища, склади чи інші місця з пилом та спорами грибків.

Медик наголошує, що саме так інколи починаються рідкісні, але небезпечні грибкові інфекції, зокрема гістоплазмоз або криптококоз. У важких випадках вони можуть спричинити менінгіт або енцефаліт, причому проявитися через роки після зараження.

3. Не давати мед дітям до одного року

Популярний натуральний продукт може бути небезпечним для немовлят. Мед здатен містити спори Clostridium botulinum, що можуть викликати дитячий ботулізм. Хоч це рідкісний, але загрозливий для життя стан.

Дорослі та старші діти легко нейтралізують ці спори, однак організм немовляти не має необхідного захисту. Саме тому жоден педіатр не радить давати мед дитині до 12 місяців.

