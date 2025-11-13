Кардіохірург назвав чотири речі, яких варто уникати після 40 років

Після 40 років організм поступово змінюється, і багато звичок, які раніше здавалися нешкідливими, починають шкодити здоров’ю. Американський кардіохірург з 25-річним досвідом роботи у клініці доктор Джеремі Лондон розповів, яких звичок варто позбутися, щоб зберегти серце, мозок і тіло в хорошій формі.

Кардіохірург Джеремі Лондон. Фото з відкритих джерел

У своєму відео в TikTok лікар отримав питання від сина: "Тату, чого б ти уникав після 40 років?". У відповідь кардіохірург навів чотири ключові поради, пояснюючи, що перші дві можна застосовувати до будь-якої вікової групи.

1. Алкоголь

Першою у списку шкідливих звичок доктор Лондон називає алкоголь.

"Якщо ви дійсно хочете підготувати для себе довгострокову основу, обмежте або повністю відмовтеся від алкоголю. Він токсичний для кожної клітини організму", — пояснює хірург.

Лондон визнає, що це може бути складно, адже алкоголь є невід’ємною частиною соціального життя, проте наголошує, що це особистий вибір, який має велике значення для здоров’я.

2. Куріння та вейпінг

За словами кардіохірурга куріння залишається однією з головних загроз здоров’ю у світі.

"Не думаю, що хтось заперечить, що це шкідливо. Це збільшує ризик раку легенів, серцевого нападу та інсульту — не паліть і не вейпте", — попереджає лікар.

За оцінками ВООЗ, щороку близько 8 мільйонів людей помирають передчасно через наслідки куріння.

3. Недосипання

З віком сон стає ще більш важливим, адже він допомагає тілу відновлюватися та знижує ризик хронічних захворювань.

"Не обмінюйте сон на інші заняття. Відновлення надзвичайно важливе протягом усього життя, але після 40 років воно набуває особливого значення", — пояснює Лондон.

Сон допомагає підтримувати здоров’я мозку, серця й імунної системи, а його нестача може призвести до підвищеного рівня стресу, ожиріння та проблем із концентрацією.

4. Токсичні люди

Остання порада кардіохірурга стосується не тіла, а психічного здоров’я.

"Уникайте токсичних людей. Зосередьтеся на тих, кого любите і хто любить вас. Саме ці стосунки справді мають значення", — зауважує Лондон.

За словами психологів, токсичні люди можуть спричиняти депресію, тривожність, безсоння, а також фізичні проблеми, зокрема головний біль чи серцеві розлади.

