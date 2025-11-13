Кардіохірург назвав чотири речі, яких варто уникати після 40 років

Рубрики
Після 40 років організм поступово змінюється, і багато звичок, які раніше здавалися нешкідливими, починають шкодити здоров’ю. Американський кардіохірург з 25-річним досвідом роботи у клініці доктор Джеремі Лондон розповів, яких звичок варто позбутися, щоб зберегти серце, мозок і тіло в хорошій формі.
Кардіохірург Джеремі Лондон. Фото з відкритих джерел
У своєму відео в TikTok лікар отримав питання від сина: "Тату, чого б ти уникав після 40 років?". У відповідь кардіохірург навів чотири ключові поради, пояснюючи, що перші дві можна застосовувати до будь-якої вікової групи.
Першою у списку шкідливих звичок доктор Лондон називає алкоголь.
Лондон визнає, що це може бути складно, адже алкоголь є невід’ємною частиною соціального життя, проте наголошує, що це особистий вибір, який має велике значення для здоров’я.
За словами кардіохірурга куріння залишається однією з головних загроз здоров’ю у світі.
За оцінками ВООЗ, щороку близько 8 мільйонів людей помирають передчасно через наслідки куріння.
З віком сон стає ще більш важливим, адже він допомагає тілу відновлюватися та знижує ризик хронічних захворювань.
Сон допомагає підтримувати здоров’я мозку, серця й імунної системи, а його нестача може призвести до підвищеного рівня стресу, ожиріння та проблем із концентрацією.
Остання порада кардіохірурга стосується не тіла, а психічного здоров’я.
За словами психологів, токсичні люди можуть спричиняти депресію, тривожність, безсоння, а також фізичні проблеми, зокрема головний біль чи серцеві розлади.
