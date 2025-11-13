Кардиохирург назвал четыре вещи, которых следует избегать после 40 лет

После 40 лет организм постепенно меняется, и многие привычки, ранее казавшиеся безвредными, начинают вредить здоровью. Американский кардиохирург с 25-летним опытом работы в клинике доктор Джереми Лондон рассказал, от каких привычек стоит избавиться, чтобы сохранить сердце, мозг и тело в хорошей форме.

Кардиохирург Джереми Лондон. Фото из открытых источников

В своем видео в TikTok врач получил вопрос от сына: "Папа, чего бы ты избегал после 40 лет?" В ответ кардиохирург привел четыре ключевых совета, объясняя, что первые два можно применять к любой возрастной группе.

1. Алкоголь

Первой в списке вредных привычек доктор Лондон называет алкоголь.

"Если вы действительно хотите подготовить для себя долгосрочную основу, ограничьте или полностью откажитесь от алкоголя. Он токсичен для каждой клетки организма", – объясняет хирург.

Лондон признает, что это может быть сложно, ведь алкоголь является неотъемлемой частью социальной жизни, однако отмечает, что это личный выбор, имеющий большое значение для здоровья.

2. Курение и вейпинг

По словам кардиохирурга, курение остается одной из главных угроз здоровью в мире.

"Не думаю, что кто-то возразит, что это вредно. Это увеличивает риск рака легких, сердечного приступа и инсульта — не курите и не вейпте", — предупреждает врач.

По оценкам ВОЗ, ежегодно около 8 миллионов человек умирают преждевременно из-за последствий курения.

3. Недосыпание

С возрастом сон становится еще более важным, поскольку он помогает телу восстанавливаться и снижает риск хронических заболеваний.

"Не обменивайте сон на другие занятия. Восстановление чрезвычайно важно на протяжении всей жизни, но после 40 лет оно приобретает особое значение", — объясняет Лондон.

Сон помогает поддерживать здоровье мозга, сердца и иммунной системы, а его недостаток может привести к повышенному уровню стресса, ожирению и проблемам с концентрацией.

4. Токсичные люди

Последний совет кардиохирурга касается не тела, а психического здоровья.

"Избегайте токсичных людей. Сосредоточьтесь на тех, кого любите и кто любит вас. Именно эти отношения действительно имеют значение", — отмечает Лондон.

По словам психологов, токсичные люди могут вызывать депрессию, тревожность, бессонницу, а также физические проблемы, в том числе головные боли или сердечные расстройства.

