Невролог назвал три вещи, которых он никогда не делает: это следует знать каждому

Американский невролог Байбинг Чэнь, известный в TikTok как доктор Бинг, поделился тремя повседневными привычками, которых он избегает благодаря опыту работы с пациентами. Его советы быстро стали вирусными, ведь касаются рисков, о которых большинство людей даже не задумываются.

Невролог назвал три вещи, которых он никогда не делает

1. Никогда не делиться напитками

По словам врача, обмен напитками с малознакомыми людьми считается одной из самых недооцененных опасностей. Через такой контакт легко передать ряд вирусов. Это не только герпес или мононуклеоз, но и энтеровирусы, которые могут влиять на мозг.

Невролог привел реальный случай, когда молодой человек на фестивале получил от незнакомца напиток, а вскоре попал в больницу с вирусным менингитом. Сначала он думал, что это обычное похмелье, но тяжелые симптомы быстро привели к судорогам.

2. Всегда носить маску в запыленных или закрытых помещениях

Несмотря на то, что пандемия осталась позади, доктор Бинг признается, что он не пренебрегает маской в определенных ситуациях. Речь идет о старых чердаках, складах или других местах с пылью и спорами грибков.

Медик отмечает, что именно так иногда начинаются редкие, но опасные грибковые инфекции, в частности гистоплазмоз или криптококкоз. В тяжелых случаях они могут вызвать менингит или энцефалит, причем проявиться спустя годы после заражения.

3. Не давать мед детям до одного года

Популярный натуральный продукт может быть опасен для малышей. Мед способен содержать споры Clostridium botulinum, которые могут вызвать детский ботулизм. Хоть это редкое, но угрожающее жизни состояние.

Взрослые и старшие дети легко нейтрализуют эти споры, однако у организма младенца нет необходимой защиты. Именно поэтому ни один педиатр не советует давать мед ребенку до 12 месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что профессор неврологии назвал 9 вещей, наиболее вредящих мозгу.

Также "Комментарии" писали о кардиохирурге, который указал на четыре вещи, что следует избегать после 40 лет.