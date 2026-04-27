logo_ukra

BTC/USD

77637

ETH/USD

2313.21

USD/UAH

44.09

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Найстаріший чоловік у США розкрив ключові секрети довгого життя
commentss НОВИНИ Всі новини

Найстаріший чоловік у США розкрив ключові секрети довгого життя

111-річний Луїс Кано поділився простими секретами довголіття.

27 квітня 2026, 11:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У світі, де люди постійно шукають нові формули довголіття, найстарший чоловік у США радить значно простіші речі. Луїс Кано, якому виповнився 111 рік, поділився власними принципами здорового та щасливого життя.

Найстаріший чоловік США Луїс Кано. Фото: FOX 5 New York

Луїс Кано народився у Колумбії у 1914 році, а в 1990-х переїхав до Сполучених Штатів разом з дружиною. Після її смерті у 2004 році він оселився в штаті Нью-Джерсі, де мешкає нині разом із родиною. На запитання, як він почувається у такому поважному віці, чоловік коротко відповідає: "Добре".

Водночас він охоче ділиться порадами, які, на його думку, допомогли прожити довге життя. Головні правила Луїса Кано звучать просто.

"Не пий багато. Добре спи і не кури", — розповів Луїс Кано про секрет свого здоров’я.

Ще одним секретом довголіття американець називає добре ставлення до людей. За його словами, важливо “поводитися добре”, уникати зайвих конфліктів і зберігати внутрішній спокій.

Попри відсутність формальної освіти, Кано служив у колумбійській армії, створив власну автобусну компанію та виховав десятьох дітей. Організація LongeviQuest, яка досліджує довгожителів у світі, офіційно визнала Луїса Кано 112-ю найстаршою людиною у світі. Нині він оточений великою родиною: дітьми, онуками, правнуками та двома прапраправнуками.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що найстаріша жінка у світі поділилася своїм секретом довголіття.

Також "Коментарі" писали, що у будинку для літніх людей випадково знайшли найстарішу людину у світі. Йдеться про Луїса Карлоса душ Сантуша, якому за документами виповнилося 118 років.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://nypost.com/2026/04/25/us-news/oldest-man-living-in-the-united-states-reveals-his-secrets-for-a-long-life/
Теги:

Новини

Всі новини