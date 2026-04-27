Найстаріший чоловік у США розкрив ключові секрети довгого життя

Slava Kot
У світі, де люди постійно шукають нові формули довголіття, найстарший чоловік у США радить значно простіші речі. Луїс Кано, якому виповнився 111 рік, поділився власними принципами здорового та щасливого життя.
Найстаріший чоловік США Луїс Кано. Фото: FOX 5 New York
Луїс Кано народився у Колумбії у 1914 році, а в 1990-х переїхав до Сполучених Штатів разом з дружиною. Після її смерті у 2004 році він оселився в штаті Нью-Джерсі, де мешкає нині разом із родиною. На запитання, як він почувається у такому поважному віці, чоловік коротко відповідає: "Добре".
Водночас він охоче ділиться порадами, які, на його думку, допомогли прожити довге життя. Головні правила Луїса Кано звучать просто.
Ще одним секретом довголіття американець називає добре ставлення до людей. За його словами, важливо “поводитися добре”, уникати зайвих конфліктів і зберігати внутрішній спокій.
Попри відсутність формальної освіти, Кано служив у колумбійській армії, створив власну автобусну компанію та виховав десятьох дітей. Організація LongeviQuest, яка досліджує довгожителів у світі, офіційно визнала Луїса Кано 112-ю найстаршою людиною у світі. Нині він оточений великою родиною: дітьми, онуками, правнуками та двома прапраправнуками.
