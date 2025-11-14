Найстаріша жінка у світі поділилася своїм секретом довголіття: це не те, що ви думаєте

У 2025 році Етель Катерхем відзначила свій 116-й день народження. Вона народилася 21 серпня 1909 року, вона пережила дві світові війни, появу інтернету, висадку людини на Місяць і трансформацію світу, яку важко вмістити в одне життя. Сьогодні британка офіційно визнана найстарішою людиною у світі Книгою рекордів Гіннеса та дослідницькою організацією LongeviQuest.

Найстаріша жінка у світі Етель Катерхем. Фото з відкритих джерел

Попри увагу світових ЗМІ, сама Етель Катерхем залишається скромною. На своєму 115-річчі вона знизала плечима та заявила, що "я не розумію, чому весь цей галас". Але після того, як на початку року померла Іна Канабарро Лукас, Катерхем стала найстарішою людиною на Землі. Ставши рекордсменкою, вона все ж поділилася простим і несподіваним принципом, який, на її думку, допоміг прожити так довго.

"Я ніколи ні з ким не сперечаюся. Я слухаю й роблю те, що мені подобається", — розповіла Катерхем свій секрет довголіття.

Етель виросла у Вілтширі в багатодітній родині, де вона була другою наймолодшою з восьми дітей. У 18 років поїхала на роботу до Індії, а у 1933-му вийшла заміж за Нормана Катерхема в Солсберійському соборі. Сьогодні вона має трьох онучок та п’ятьох правнуків. Її родина, схоже, має ген довголіття, адже її сестра Гледіс прожила до 104 років.

