102-річний дієтолог назвав свої 7 правил довголіття

Американський дієтолог доктор Джон Шарффенберг, якому виповнилося 102 роки, продовжує вести активний і самостійний спосіб життя. Він подорожує світом, керує автомобілем і має власний YouTube-канал Viva Longevity!, де ділиться порадами про те, як зберегти здоров’я і життєву енергію.

Джон Шарффенберг. Фото з відкритих джерел

Джон Шарффенберг народився у грудні 1923 року і у свої 102 роки переконаний, що довголіття — це не питання генетики чи везіння. Жоден з його батьків та братів не дожив до 80 років, тому він дійшов висновку, що секрет у щоденних звичках. Ось сім правил 102-річного дієтолога для здорового й довгого життя.

1. Не куріть

Шарффенберг ніколи не брав до рук сигарети і радить повністю уникати тютюну. За його словами, це один із головних факторів, який впливає на тривалість життя. Куріння шкодить майже всім органам і підвищує ризик серйозних захворювань, від раку до діабету.

2. Відмовтеся від алкоголю

Дієтолог не вживає алкоголь і заперечує популярний міф про користь келиха вина. 102-річний чоловік запевняє, що будь-яка кількість алкоголю шкодить здоров’ю і підвищує ризик розвитку раку.

3. Мінімум цукру

Шарффенберг зменшує цукор у стравах, замінюючи його натуральними інгредієнтами, ягодами, бананами, кремом із кеш’ю. Він говорить, що надлишок цукру призводить до набору ваги, карієсу й ослаблення організму.

4. Більше руху

Фізична активність, навіть помірна – це ключ до довголіття. Лікар десятиліттями займався садівництвом, вирощуючи полуницю й фрукти, що допомагало йому залишатися у формі. За його словами, "фізичні вправи навіть важливіші за харчування".

5. Контроль ваги

Лікар практикує періодичне голодування, він снідає та обідає, але інколи пропускає вечерю. Це допомагає підтримувати здорову вагу й стабільний рівень енергії.

6. Менше м’яса

Як адвентист сьомого дня, Шарффенберг дотримується вегетаріанської дієти з молочними продуктами та яйцями. Він не їсть м’яса з 20 років і радить надавати перевагу овочам, фруктам, горіхам і насінню.

7. Мінімізуйте насичені жири

102-річний дієтолог впевнений, що "оптимальна дієта — це вегетаріанство". Шарффенберг закликає споживати менше тваринних жирів і більше рослинної їжі, щоб жити "правильним способом життя".

