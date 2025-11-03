102-летний диетолог назвал свои 7 правил долголетия

Американский диетолог доктор Джон Шарффенберг, которому исполнилось 102 года, продолжает вести активный и самостоятельный образ жизни. Он путешествует по миру, управляет автомобилем и имеет собственный YouTube-канал Viva Longevity!, где делится советами о том, как сохранить здоровье и жизненную энергию.

Джон Шарффенберг. Фото из открытых источников

Джон Шарффенберг родился в декабре 1923 года и в свои 102 года убежден, что долголетие – это не вопрос генетики или везения. Ни один из его родителей и братьев не дожил до 80 лет, поэтому он пришел к выводу, что секрет в ежедневных привычках. Вот семь правил 102-летнего диетолога для здоровой и долгой жизни.

1. Не курите

Шарффенберг никогда не брал в руки сигареты и советует полностью избегать табака. По его словам, это один из главных факторов, влияющих на продолжительность жизни. Курение вредит почти всем органам и повышает риск серьезных заболеваний от рака до диабета.

2. Откажитесь от алкоголя

Диетолог не употребляет алкоголь и отрицает популярный миф о пользе бокала вина. 102-летний мужчина уверяет, что любое количество алкоголя вредит здоровью и повышает риск развития рака.

3. Минимум сахара

Шарффенберг уменьшает сахар в блюдах, заменяя его натуральными ингредиентами, ягодами, бананами, кремом с кешью. Он говорит, что избыток сахара приводит к набору веса, кариеса и ослаблению организма.

4. Больше движения

Физическая активность, даже умеренная – это ключ к долголетию. Врач десятилетиями занимался садоводством, выращивая клубнику и фрукты, что помогало ему оставаться в форме. По его словам, "физические упражнения даже важнее питания".

5. Контроль веса

Врач практикует периодическую голодовку, завтракает и обедает, но иногда пропускает ужин. Это помогает поддерживать здоровый вес и устойчивый уровень энергии.

6. Меньше мяса

Как адвентист седьмого дня Шарффенберг придерживается вегетарианской диеты с молочными продуктами и яйцами. Он не ест мяса с 20 лет и советует отдавать предпочтение овощам, фруктам, орехам и семенам.

7. Минимизируйте насыщенные жиры

102-летний диетолог уверен, что "оптимальная диета – это вегетарианство". Шарффенберг призывает потреблять меньше животных жиров и больше растительной пищи, чтобы жить "правильным образом жизни".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех вещах, о которых больше всего жалеют люди, прожившие более 100 лет.

Также "Комментарии" писали, что ученые определили максимальный возраст, до которого могут дожить люди.