Самая старая женщина в мире поделилась своим секретом долголетия: это не то, что вы думаете

В 2025 году Этель Катерхэм отметила свой 116-й день рождения. Она родилась 21 августа 1909 года, пережила две мировые войны, появление интернета, высадку человека на Луну и трансформацию мира, которую трудно вместить в одну жизнь. Сегодня британка официально признана самым старым человеком в мире Книгой рекордов Гиннеса и исследовательской организацией LongeviQuest.

Самая старая женщина в мире Этель Катерхэм. Фото из открытых источников

Несмотря на мировые СМИ, сама Этель Катерхэм остается скромной. На своем 115-летии она пожала плечами и заявила, что "я не понимаю, почему вся эта шумиха". Но после того, как в начале года умерла Инна Канабарро Лукас, Катерхем стала самым старым человеком на Земле. Став рекордсменкой, она все же поделилась простым и неожиданным принципом, по ее мнению, помогшему прожить так долго.

"Я никогда ни с кем не спорю. Я слушаю и делаю то, что мне нравится", – рассказала Катерхэм свой секрет долголетия.

Этель выросла в Уилтшире в многодетной семье, где она была второй самой молодой из восьми детей. В 18 лет уехала на работу в Индию, а в 1933 году вышла замуж за Нормана Катерхема в Солсберийском соборе. Сегодня она имеет трех внучек и пятерых правнуков. Ее семья, похоже, имеет ген долголетия, ведь ее сестра Глэдис прожила до 104 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самый старый мужчина в мире отпраздновал свой день рождения и поздравил старейшую женщину в мире. Сколько ему исполнилось лет.

Также "Комментарии" писали, что 102-летний диетолог назвал свои 7 правил долголетия. Помимо отказа от алкоголя и курения мужчина предлагает также больше двигаться.