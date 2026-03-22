У будинку для літніх людей випадково знайшли найстарішу людину у світі: скільки йому років

У будинку для літніх людей у невеликому місті Елой-Мендіс, що в штаті Мінас-Жерайс у Бразилії, несподівано виявили чоловіка, якому, за офіційними документами, виповнилося 118 років. Йдеться про Луїса Карлоса душ Сантуша, якого в притулку називають "містер Луїзіньо".

Луїс Карлос душ Сантуш - найстаріша людина у світі. Фото з відкритих джерел

Історія про Луїса Карлоса душ Сантуша, як найстарішу людину у світі стала відомою після того, як у соцмережах з’явилися повідомлення про надзвичайно поважний вік мешканця притулку. Після цього бразильська організація RankBrasil провела перевірку документів щодо віку довгожителя.

За даними експертів, Луїс Карлос душ Сантуш народився 15 лютого 1908 року. Це підтвердили кілька офіційних документів, зокрема свідоцтво про народження, трудові записи та медичні довідки. Після перевірки Луїса Сантуша визнали найстарішим чоловіком країни.

Якщо ці дані визнають міжнародні організації, бразилець може стати й найстарішою людиною у світі. Наразі рекорд довголіття офіційно належить 116-річній британці Етель Катерхем. А найстарішим живим чоловіком офіційно є інший бразилець Жуан Марінью Нето, якому минулого року виповнилося 113 років.

Луїс Карлос душ Сантуш

Луїс Карлос душ Сантуш проживає у притулку понад пів століття. Його привезли туди ще 10 вересня 1971 року. Колишній фермер не має родини і більшість часу проводить на самоті, однак, за словами персоналу, це його зовсім не засмучує.

Попри поважний вік, Луїс залишається доволі активним. За словами лікарів, він самостійно пересувається, їсть без сторонньої допомоги та майже не приймає ліків. Медики зазначають, що "містер Луїзіньо" навіть зберіг давні звички. Він курить самокрутки і щодня кілька разів п’є каву. Працівники закладу розповідають, що довгожитель любить спокій і часто проводить час на подвір’ї, збираючи камінці.

