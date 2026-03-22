В доме престарелых случайно нашли самого старого человека в мире: сколько ему лет

В доме престарелых в небольшом городе Элой-Мендис, что в штате Минас-Жерайс в Бразилии, неожиданно обнаружили мужчину, которому, по официальным документам, исполнилось 118 лет. Речь идет о Луисе Карлосе душ Сантуше, которого в приюте называют "мистер Луизиньо".

Луис Карлос душ Сантуш – самый старый человек в мире. Фото из открытых источников

История о Луисе Карлосе душ Сантуше, как самом старом человеке в мире, стала известной после того, как в соцсетях появились сообщения о чрезвычайно почтенном возрасте жителя приюта. После этого бразильская организация RankBrasil провела проверку документов по возрасту долгожителя.

По данным экспертов, Луис Карлос душ Сантуш родился 15 февраля 1908 года. Это подтвердили несколько официальных документов, в том числе свидетельство о рождении, трудовые записи и медицинские справки. После проверки Луиса Сантуша признали самым старым мужчиной страны.

Если эти данные признают международные организации, бразилец может стать и самым старым человеком в мире. Пока рекорд долголетия официально принадлежит 116-летней британке Этель Катерхэм. А самым старым живым мужчиной официально является другой бразилец Жуан Маринью Нето, которому в прошлом году исполнилось 113 лет.

Луис Карлос душ Сантуш

Луис Карлос душ Сантуш проживает в приюте более полувека. Его доставили туда еще 10 сентября 1971 года. Бывший фермер не имеет семьи и большую часть времени проводит в одиночестве, однако, по словам персонала, это его совсем не огорчает.

Несмотря на солидный возраст, Луис остается достаточно активным. По словам врачей, он самостоятельно передвигается, ест без посторонней помощи и почти не принимает лекарства. Медики отмечают, что мистер Луизиньо даже сохранил давние привычки. Он курит самокрутки и каждый день несколько раз пьет кофе. Работники заведения рассказывают, что долгожитель любит покой и часто проводит время во дворе, собирая камешки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 5 старейших людях за всю историю человечества.

Также "Комментарии" писали о трех вещах, о которых больше всего жалеют люди, прожившие более 100 лет.