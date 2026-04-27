Самый старый мужчина в США раскрыл ключевые секреты долгой жизни

В мире, где люди постоянно ищут новые формулы долголетия, самый старший мужчина в США советует гораздо более простые вещи. Луис Кано, которому исполнился 111 год, поделился своими принципами здоровой и счастливой жизни.

Самый старый мужчина США Луис Кано.

Луис Кано родился в Колумбии в 1914 году, а в 1990-х переехал в Соединенные Штаты вместе с женой. После ее смерти в 2004 году он поселился в штате Нью-Джерси, где проживает вместе с семьей. На вопрос, как он чувствует себя в таком почтенном возрасте, мужчина коротко отвечает: "Хорошо".

В то же время, он охотно делится советами, которые, по его мнению, помогли прожить долгую жизнь. Главные правила Луиса Кано звучат просто.

"Не пей много. Хорошо спи и не кури", — рассказал Луис Кано о секрете своего здоровья.

Еще одним секретом долголетия американец называет хорошее отношение к людям. По его словам, важно "вести себя хорошо", избегать лишних конфликтов и сохранять внутреннее спокойствие.

Несмотря на отсутствие формального образования, Кано служил в колумбийской армии, создал собственную автобусную компанию и воспитал десятерых детей. Организация LongeviQuest, исследующая долгожителей в мире, официально признала Луиса Кано 112-м старейшим человеком в мире. Сейчас он окружен большой семьей: детьми, внуками, правнуками и двумя прапраправнуками.

