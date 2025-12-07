Медсестра хоспісу назвала шість ознак наближення смерті

Медсестра хоспісу з Каліфорнії Джулі Макфадден роками доглядала за сотнями пацієнтів у кінці їх шляху. Тепер вона розповіла про шість типових ознак наближення смерті. Як пояснює медсестра, таким чином вона хоче зменшити страх і невідомість навколо теми смерті.

Шість ознак наближення смерті. Фото з відкритих джерел

За словами медсестри, знання симптомів наближення смерті допомагає родинам краще розуміти, що відбувається з їхніми близькими, і переживати цей складний період спокійніше.

Лихоманка кінця життя

Макфадден зазначає, що підвищення температури це одна з найчастіших ознак кінця життя. Організм поступово втрачає здатність регулювати тепло, тому людина може відчувати то жар, то холод, навіть якщо температура тіла різко змінюється.

Несвідомість

За кілька днів до смерті більшість пацієнтів впадають у глибоку непритомність. Вони можуть реагувати на дотик або звук, але не відкривають очей і не контактують з оточенням.

Відмова від їжі та води

Як пояснює медсестра,"вмираюче тіло не хоче їжі та води". За її словами, це природний процес, коли організм зупиняє функції, які більше не потрібні, і зазвичай це відбувається за кілька днів до смерті.

Плямистість шкіри

Зміни кольору шкіри на стопах, руках чи колінах, за словами Макфаден, ще один сигнал близької смерті. Судини працюють гірше, кровообіг сповільнюється, через що з’являються фіолетові або сіруваті плями.

Зміни м’язового тонусу та рис обличчя

Наприкінці життя м’язи повністю розслабляються. У цей час очі та рот можуть бути напіввідкриті. Це нормальний фізіологічний процес, який часто лякає близьких, але він не означає страждання вмираючого.

Передсмертний хрип

Накопичення слини та зниження здатності ковтати спричиняють характерний хрип. Дихання стає нерівним, з довгими паузами. Макфадден наголошує, що попри тривожний звук, людина перебуває без свідомості та не відчуває болю чи задухи.

Медсестра хоспісу переконана, що відкриті розмови про кінець життя можуть допомогти родинам краще розуміти природні процеси та підтримувати своїх близьких у найважчі моменти.

