Як відрізнити грип від коронавірусу: лікар назвав найточніший спосіб
Як відрізнити грип від коронавірусу: лікар назвав найточніший спосіб

Лікар пояснив, як розрізнити грип та COVID-19 взимку. Існує єдиний достовірний метод визначення інфекції.

7 грудня 2025, 08:05
Автор:
Slava Kot

Зі зниженням температури і початком активного сезону респіраторних інфекцій люди почали більше хворіти. Однак не завжди можна самостійно визначити, що саме викликає хворобу — грип або коронавірус. Лікар розповів, які симптоми можуть свідчити про наявність COVID-19 або грипу.

Як відрізнити грип від коронавірусу: лікар назвав найточніший спосіб

Як відрізнити грип від COVID-19. Subbotina/Depositphotos

Лікар Бабак Ашрафі із сервісу Superdrug Online Doctor пояснює, що розпізнати різницю між грипом та COVID-19 стало набагато складніше, адже симптоми цих інфекцій усе частіше збігаються. Як пояснює лікар, єдиним достовірним способом визначити, у вас грип чи коронавірс, це пройти тестування. Однак Ашрафі вказує, що існують певні відмінності у симптомах, які можуть відрізнити ці захворювання.

За його словами, коронавірус частіше супроводжується втратою або зміною нюху та смаку, вираженою втомою, болем у м’язах та інколи задишкою. Грип проявляється інакше, адже він починається раптово, спричиняє високу температуру, озноб, різкий головний біль і біль у тілі. 

Медик наголошує, що обидві інфекції залишаються небезпечними, особливо для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання. Цієї зими очікується одночасна циркуляція грипу та COVID-19, що збільшить навантаження на систему охорони здоров’я.

"Гарна новина полягає в тому, що вакцини, належна гігієна та невеликі захисні заходи можуть значно знизити ваш ризик", — вказує лікар.

Також Ашрафі вказує, що уникнути зараження грипом або коронавірусом допоможе регулярне миття рук, дотримання респіраторної гігієни та ізоляція вдома у разі поганого самопочуття. У переповнених приміщеннях носіння маски може надати додатковий рівень безпеки та допомогти зменшити поширення інфекцій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вакцина проти COVID-19 має неочікуваний побічний ефект на здоров’я.

Також "Коментарі" писали, що люди шоковані тим, що чоловік "передбачив" коронавірус ще у 2013 році.



Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2141848/doctor-certain-covid-flu
