Вакцина проти COVID-19 має неочікуваний побічний ефект на здоров’я

Вакцинація проти COVID-19 може не лише захищати від коронавірусу, але й зменшувати ризик розвитку інфекцій та алергічних захворювань у дітей із атопічним дерматитом. Про це свідчать результати нового дослідження, представленого на щорічній науковій зустрічі Американського коледжу алергії, астми та імунології (ACAAI) 2025 року.

Атопічний дерматит або екзема — це хронічне запальне захворювання шкіри, яке часто передує появі інших алергічних станів, таких як астма чи алергічний риніт. Діти з атопічним дерматитом мають підвищений ризик шкірних і респіраторних інфекцій, що ускладнює перебіг хвороби.

Вчені з США дослідили, як щеплення проти коронавірусу впливає на здоров’я таких дітей. У дослідженні взяли участь 11 516 дітей з атопічним дерматитом віком до 17 років. Половина з них була вакцинована проти COVID-19, інша уникла вакцинації. З аналізу виключили дітей, які вже перехворіли на коронавірус або мали серйозні супутні захворювання.

Як виявилося, вакциновані діти значно рідше хворіли на отит, бронхіт, пневмонію, шкірні інфекції та інфекції верхніх дихальних шляхів. Крім того, серед них було менше випадків алергічного риніту, астми, контактного дерматиту та харчової анафілаксії.

"Наші результати свідчать про те, що вакцинація проти COVID-19 може забезпечити додаткові переваги для здоров’я дітей з атопічним дерматитом, зменшуючи ризик інфекцій та алергій", — зазначив провідний автор дослідження Трістан Нгуєн.

За словами головного дослідника проєкту доктора Чжібо Яна вакцинація проти коронавірусу може відтермінувати появу деяких хвороб, зокрема алергічного риніту чи вірусні інфекції, і потенційно знизити ризик розвитку астми в майбутньому.

