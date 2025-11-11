logo_ukra

Вакцина проти COVID-19 має неочікуваний побічний ефект на здоров'я
Вакцина проти COVID-19 має неочікуваний побічний ефект на здоров’я

Американські вчені виявили, що вакцинація проти COVID-19 може зменшити ризик інфекцій і алергічних хвороб у дітей з атопічним дерматитом.

11 листопада 2025, 22:45
Автор:
Slava Kot

Вакцинація проти COVID-19 може не лише захищати від коронавірусу, але й зменшувати ризик розвитку інфекцій та алергічних захворювань у дітей із атопічним дерматитом. Про це свідчать результати нового дослідження, представленого на щорічній науковій зустрічі Американського коледжу алергії, астми та імунології (ACAAI) 2025 року.

Вакцина проти COVID-19 має неочікуваний побічний ефект на здоров’я

Вакцина проти коронавірусу позитивно впливає на здоров'я дітей. Фото з відкритих джерел

Атопічний дерматит або екзема — це хронічне запальне захворювання шкіри, яке часто передує появі інших алергічних станів, таких як астма чи алергічний риніт. Діти з атопічним дерматитом мають підвищений ризик шкірних і респіраторних інфекцій, що ускладнює перебіг хвороби.

Вчені з США дослідили, як щеплення проти коронавірусу впливає на здоров’я таких дітей. У дослідженні взяли участь 11 516 дітей з атопічним дерматитом віком до 17 років. Половина з них була вакцинована проти COVID-19, інша уникла вакцинації. З аналізу виключили дітей, які вже перехворіли на коронавірус або мали серйозні супутні захворювання.

Як виявилося, вакциновані діти значно рідше хворіли на отит, бронхіт, пневмонію, шкірні інфекції та інфекції верхніх дихальних шляхів. Крім того, серед них було менше випадків алергічного риніту, астми, контактного дерматиту та харчової анафілаксії.

"Наші результати свідчать про те, що вакцинація проти COVID-19 може забезпечити додаткові переваги для здоров’я дітей з атопічним дерматитом, зменшуючи ризик інфекцій та алергій", — зазначив провідний автор дослідження Трістан Нгуєн.

За словами головного дослідника проєкту доктора Чжібо Яна вакцинація проти коронавірусу може відтермінувати появу деяких хвороб, зокрема алергічного риніту чи вірусні інфекції, і потенційно знизити ризик розвитку астми в майбутньому.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, які смертельні ускладнення можуть зʼявитися при захворюванні COVID-19 у дітей.

Також "Коментарі" писали, що в Китаї виявили новий коронавірус кажанів, який може уражати людей тим же шляхом, що і COVID-19.



Джерело: https://acaai.org/news/covid-19-vaccination-linked-to-reduced-infections-in-children-with-eczema/
