Які смертельні ускладнення можуть зʼявитися при захворюванні COVID-19 у дітей

До Центру дитячої медицини у Львові потрапила 28-денна дівчинка з діагнозом COVID-19, але вже через кілька годин її стан різко погіршився. У немовляти почав розвиватися токсичний епідермальний некроліз (синдром Лайєлла) — одне з найтяжчих уражень шкіри, яке розвивається блискавично та загрожує життю.

Ускладнення при захворюванні COVID-19

Фахівці “Охматдиту” вчасно помітили перші ознаки небезпечного стану й скерували дитину до Західноукраїнського спеціалізованого центру дитячої медицини, де лікарі оперативно встановили точний діагноз і розпочали інтенсивне лікування.

Як розповіла імунологиня та дерматологиня Соломія Тимчишин, команді лікарів довелося діяти миттєво:

"У реанімації ми одразу розпочали терапію імуноглобулінами у високій дозі, глюкокортикостероїдами, місцевими антибіотиками. Застосували срібні пов’язки та спеціальні компреси, щоб зупинити прогресування хвороби й запобігти інфекції великих ділянок шкіри".





Саме завдяки злагодженим діям медиків дитину вдалося врятувати. Зараз вона повністю одужала, повернулася додому, добре харчується й активно розвивається, тішачи своїх батьків.

Довідково:



Синдром Лайєлла, або токсичний епідермальний некроліз (ТЕН), — надзвичайно рідкісне, але небезпечне захворювання, при якому відбувається масове відшарування епідермісу, подібне до опіків II–III ступеня. Найчастіше виникає після інфекцій або прийому певних медикаментів і може уражати понад 30% поверхні тіла.

Через ураження шкіри та слизових оболонок пацієнт втрачає рідину, не може їсти, страждає від сильного болю, а при приєднанні інфекції високий ризик сепсису. За даними медичної літератури, летальність при ТЕН становить 30–70%.

"У таких випадках вирішальну роль відіграє час. Чим швидше лікарі розпізнають патологію і розпочнуть лікування, тим більше шансів урятувати життя", — наголошує Соломія Тимчишин.

