Какие смертельные осложнения могут появиться при заболевании COVID-19 у детей

В Центр детской медицины во Львове попала 28-дневная девочка с диагнозом COVID-19, но уже через несколько часов ее состояние резко ухудшилось. У младенца начал развиваться токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла) — одно из самых тяжелых поражений кожи, которое развивается молниеносно и угрожает жизни.

Осложнения при заболевании COVID-19

Специалисты "Охматдета" вовремя заметили первые признаки опасного состояния и направили ребенка в Западноукраинский специализированный центр детской медицины, где врачи оперативно установили точный диагноз и начали интенсивное лечение.

Как рассказала иммунологиня и дерматологиня Соломия Тимчишин, команде врачей пришлось действовать мгновенно:

"В реанимации мы сразу приступили к терапии иммуноглобулинами в высокой дозе, глюкокортикостероидами, местными антибиотиками. Применили серебряные повязки и специальные компрессы, чтобы остановить прогрессирование болезни и предотвратить инфекцию больших участков кожи".





Именно благодаря слаженным действиям медиков ребенка удалось спасти. Сейчас она полностью поправилась, вернулась домой, хорошо питается и активно развивается, утешая своих родителей.

Справка:



Синдром Лайелла, или токсический эпидермальный некролиз (ТЭН), — чрезвычайно редкое, но опасное заболевание, при котором происходит массовая отслойка эпидермиса, подобная ожогам II–III степени. Чаще возникает после инфекций или приема определенных медикаментов и может поражать более 30% поверхности тела.

Из-за поражения кожи и слизистых оболочек пациент теряет жидкость, не может есть, страдает от сильных болей, а при присоединении инфекции высок риск сепсиса. По данным медицинской литературы, летальность при ТЭН составляет 30-70%.

"В таких случаях решающую роль играет время. Чем быстрее врачи распознают патологию и начнут лечение, тем больше шансов спасти жизнь", — отмечает Соломия Тимчишин.

