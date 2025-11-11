Вакцина против COVID-19 оказывает неожиданный побочный эффект на здоровье

Вакцинация против COVID-19 может не только защищать от коронавируса, но и уменьшать риск развития инфекций и аллергических заболеваний у детей с атопическим дерматитом. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, представленного на ежегодной научной встрече Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI) в 2025 году.

Вакцина против коронавируса оказывает положительное влияние на здоровье детей. Фото из открытых источников

Атопический дерматит или экзема – это хроническое воспалительное заболевание кожи, часто предшествующее появлению других аллергических состояний, таких как астма или аллергический ринит. Дети с атопическим дерматитом имеют повышенный риск кожных и респираторных инфекций, что усложняет болезнь.

Ученые из США исследовали, как прививка против коронавируса влияет на здоровье таких детей. В исследовании приняли участие 11 516 детей с атопическим дерматитом в возрасте до 17 лет. Половина из них была вакцинирована против COVID-19, другая избежала вакцинации. Из анализа исключили детей, которые уже переболели коронавирусом или имели серьезные сопутствующие заболевания.

Как оказалось, вакцинированные дети значительно реже болели отитом, бронхитом, пневмонией, кожными инфекциями и инфекциями верхних дыхательных путей. Кроме того, среди них было меньше случаев аллергического ринита, астмы, контактного дерматита и пищевой анафилаксии.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что вакцинация против COVID-19 может обеспечить дополнительные преимущества для здоровья детей с атопическим дерматитом, уменьшая риск инфекций и аллергий", — отметил ведущий автор исследования Тристан Нгуен.

По словам главного исследователя проекта доктора Чжибо Яна, вакцинация против коронавируса может отсрочить появление некоторых болезней, в частности аллергического ринита или вирусные инфекции, и потенциально снизить риск развития астмы в будущем.

