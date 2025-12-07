Как отличить грипп от коронавируса: врач назвал точный способ

С понижением температуры и началом активного сезона респираторных инфекций люди начали сильнее болеть. Однако не всегда можно самостоятельно определить, что именно вызывает болезнь – грипп или коронавирус. Врач рассказал, какие симптомы могут свидетельствовать о наличии COVID-19 или гриппа.

Как отличить грипп от COVID-19. Subbotina/Depositphotos

Врач Бабак Ашрафи из сервиса Superdrug Online Doctor объясняет, что распознать разницу между гриппом и COVID-19 стало гораздо сложнее, ведь симптомы этих инфекций все чаще совпадают. Как объясняет врач, единственным достоверным способом определить, у вас грипп или коронавирс, это пройти тестирование. Однако Ашрафи указывает, что существуют определенные отличия в симптомах, которые могут отличить эти заболевания.

По его словам, коронавирус чаще сопровождается потерей или изменением обоняния и вкуса, выраженной усталостью, болью в мышцах и иногда одышкой. Грипп проявляется иначе, ведь он начинается внезапно, вызывает высокую температуру, озноб, резкую головную боль и боль в теле.

Медик отмечает, что обе инфекции остаются опасными, особенно для пожилых людей и имеющих хронические заболевания. Этой зимой ожидается одновременная циркуляция гриппа и COVID-19, что увеличит нагрузку на систему здравоохранения.

"Хорошая новость состоит в том, что вакцины, надлежащая гигиена и небольшие защитные меры могут значительно снизить ваш риск", – указывает врач.

Также Ашрафи указывает, что избежать заражения гриппом или коронавирусом поможет регулярное мытье рук, соблюдение респираторной гигиены и изоляция дома при плохом самочувствии. В переполненных помещениях ношение маски может предоставить дополнительный уровень безопасности и помочь снизить распространение инфекций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вакцина против COVID-19 оказывает неожиданный побочный эффект на здоровье.

Также "Комментарии" писали, что люди шокированы тем, что мужчина "предсказал" коронавирус еще в 2013 году.